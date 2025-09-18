Alumnos golpean a director por presunto acoso sexual en Tamaulipas, policía acude al plantel

Al menos 10 alumnos del una escuela de bachillerato en Altamira, Tamaulipas, agredieron físicamente al director del plantel, Julio César Barrón Morales, en un incidente que quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, informaron autoridades locales.

El altercado ocurrió el miércoles 17 de septiembre durante una manifestación estudiantil que exigía la destitución del director, acusado por alumnas de presunto acoso sexual y denunciado previamente por hostigamiento laboral hacia docentes. Las imágenes muestran a los estudiantes rodeando a Barrón Morales, golpeándolo mientras otros le lanzaban agua y objetos.

Agresión física a director

Según testigos, el conflicto comenzó de manera pacífica alrededor de las 13:30 horas, pero la tensión escaló y el director terminó siendo arrastrado y golpeado. Algunos compañeros y un hombre externo intentaron protegerlo mientras lograba salir del plantel.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que elementos de la Guardia Estatal acudieron al plantel para garantizar la seguridad de alumnos y personal. Como medida preventiva, las autoridades educativas suspendieron temporalmente las clases.

Denuncian acoso al director

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) condenó los hechos y aseguró que se investigarán tanto los actos de violencia como las denuncias previas de acoso. Además, se implementaron medidas de resguardo y se ofreció apoyo psicológico a quienes participaron o presenciaron la agresión.

Los estudiantes señalaron que la protesta surgió tras la difusión de mensajes en grupos privados, donde se denunciaban conductas indebidas del director. “Se ignoran denuncias graves mientras se persigue por el largo del cabello”, afirmaron en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha confirmado la presentación de denuncias formales, pero las autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Fiscalía General del Estado continúan deslindando responsabilidades por los hechos.

El caso ha generado amplio debate sobre la seguridad y la cultura escolar, así como la atención a denuncias de acoso dentro de instituciones educativas en el estado.

Sigue leyendo: