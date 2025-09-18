Sheinbaum rechaza que extradición de Caro Quintero fue por órdenes de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la entrega de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos fue decisión del Gobierno mexicano, en respuesta a declaraciones de la fiscala estadounidense Pam Bondi, quien afirmó que el presidente Donald Trump ordenó su traslado.

“La decisión la tomó México”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, y explicó que el caso fue resuelto como un asunto de seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Nacional de México.

Bondi afirmó en su cuenta de X que “en febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, en referencia al exagente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, quien fue secuestrado, torturado y asesinado en 1985, presuntamente por órdenes de Caro Quintero.

Sheinbaum precisó que sí existía una petición formal de la Fiscalía de Estados Unidos, pero recalcó que “la última palabra la tuvo el Consejo de Seguridad Nacional” y que se trató de una expulsión, no una extradición.

La extradición del “Narco de narcos”

Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue recapturado en 2022 gracias a una perrita de búsqueda mientras se escondía entre matorrales. Su entrega se dio en un contexto de acciones más amplias contra líderes del narcotráfico, dijo la mandataria.

Sheinbaum recordó que su gobierno ha realizado dos entregas de capos a EE.UU. en lo que va del año, sumando más de 50 líderes del crimen organizado expulsados. Entre ellos se encuentran los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales (Z-40 y Z-42) y Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mandataria subrayó que la seguridad nacional es prioritaria y que México continuará colaborando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, aunque reconoció que la relación bilateral ha estado marcada por tensiones y desconfianzas históricas.

