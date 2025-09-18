FDA propone prohibir el colorante alimentario naranja B, ¿qué productos lo utilizan?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha anunciado su intención de derogar la regulación que permite el uso del colorante naranja B, aprobado en 1966. Este colorante, utilizado para dar color a tripas de salchichas, no ha sido certificado ni solicitado desde 1978.

Por eso, los reguladores federales se recomiendan eliminar este otro colorante artificial, que ha sido utilizado, sobre todo, para colorear la salchichas tipo Frankfurt.

“La industria ha abandonado su uso”, declaró la agencia en un comunicado. “La regulación de los colorantes es obsoleta e innecesaria”, sostienen.

Defensores de los consumidores

Los defensores de los consumidores han pedido durante décadas una regulación más estricta de los colorantes alimentarios y otros aditivos por parte de la FDA, apunta Associated Press (AP).

“Dice que actualmente están dispuestos a tomar medidas obligatorias solo cuando no tengan impacto”, observa Sarah Sorscher, quien dirige asuntos regulatorios del Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa.

Argumenta que las acciones de la FDA son insuficientes si no abordan el uso actual de colorantes en la industria alimentaria.

Esta medida surge tras la decisión de la FDA en enero de prohibir el colorante rojo N.º 3, debido a su posible riesgo de cáncer. Este colorante se ha utilizado mucho más en dulces, snacks y medicamentos.

La propuesta sobre el naranja B se produce en un contexto donde se han solicitado medidas más estrictas sobre los colorantes alimentarios.

Compromisos de los líderes de salud

El secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr.; y el comisionado de la FDA, Marty Makary, han expresado su compromiso de eliminar los colorantes sintéticos basados en petróleo de los alimentos, citando preocupaciones sobre la salud infantil.

Aunque la FDA sostiene que los colorantes aprobados son seguros, persisten preocupaciones sobre sus efectos en el comportamiento infantil.

Efectos de los colorantes artificiales en la salud

Los colorantes artificiales pueden tener diversos efectos negativos en la salud, como reacciones alérgicas, hiperactividad en niños y, en algunos casos, se ha sugerido una relación con enfermedades intestinales y cáncer.

Aunque los estudios en humanos son limitados, los efectos observados en modelos animales incluyen un mayor riesgo de tumores en órganos como la tiroides o la vejiga, o el empeoramiento de colitis. Se recomienda reducir el consumo de alimentos con colorantes artificiales, eligiendo productos con colorantes naturales o menos procesados.

Efectos en niños. Varios estudios sugieren que colorantes como el amarillo naranja (E110), amarillo de quinoleína (E104), tartracina (E102) y rojo allura (E129) podrían afectar el comportamiento de algunos niños, aumentando la hiperactividad, TDAH, irritabilidad y problemas de memoria.

Reacciones alérgicas. Personas sensibles pueden experimentar reacciones alérgicas como erupciones cutáneas, asma o picazón al consumir estos aditivos.

Posible vínculo con cáncer. Se han reportado estudios en animales vinculando ciertos colorantes, como el rojo 3, con un aumento en la formación de tumores en ratas, llevando a restricciones o prohibiciones de su uso. La preocupación se centra en la posibilidad de que se descompongan en aminas aromáticas carcinogénicas.

Enfermedades intestinales. Investigaciones en modelos animales han asociado colorantes como el rojo 40 con un empeoramiento de la colitis y un aumento de la susceptibilidad a desarrollar enfermedades inflamatorias intestinales.

Prácticas de revisión de colorantes

La FDA ha incluido varios colorantes, como verde N.º 3 y rojo N.º 40, en una lista de revisión de químicos, destacando un enfoque más amplio hacia la seguridad alimentaria.

Después de un breve período de comentarios públicos, la derogación de la regulación del naranja B podría entrar en vigor en un plazo de 45 días.

