Osmariel Villalobos revela que padece cáncer de mama: “Sigo aquí, viviendo, sintiendo”

La bella venezolana Osmariel Villalobos, a quien recientemente vimos en ‘Miss Universe Latina, el reality’, recurrió a sus redes sociales para compartir que le diagnosticaron cáncer.

La exreina de belleza, quien tiene 37 años, compartió por medio de un video subido a Instagram el desgarrador diagnóstico que le dieron los médicos tras conocer los resultados de la biopsia que le practicaron.

“A pesar del resultado de la biopsia y el diagnóstico, sigo aquí… viviendo, sintiendo, avanzando con mis proyectos y dándome permiso de ser humana”, se lee en un fragmento del texto con el que acompañó su video.

En su material se le oye decir que, afortunadamente, su cáncer fue hallado en una etapa temprana, por lo que confía en poder hacer frente a la enfermedad y salir adelante.

“Es ductal carcinoma in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama. Sí, la palabra cáncer asusta, es fuerte, pero en este caso también significa que algo se detectó antes de que se volviera más serio, se detectó a tiempo y eso me da una gran ventaja”, se dijo esperanzada.

A continuación detalló que está haciendo su mayor esfuerzo para no quebrarse, sino todo lo contrario, quiere mostrarse fuerte ante le enfermedad, aunque hay ocasiones que reconoce le dan ganas de llorar.

“Hay días en los que me siento fuerte y otros en los que simplemente necesito llorar y lloro. Porque sentir también es parte de sanar”, apuntó.

El testimonio de Osmariel, quien también formó parte de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, tocó el corazón de sus seguidores y de varias celebridades, quienes le hicieron saber que están a su lado en este momento tan duro.

“Todo va a estar bien🙏🏼 por eso es importante escuchar nuestro cuerpo y no subestimarlo, el cuerpo siempre avisa a tiempo, CUÍDENLO 🙏🏼”, “Te declaro sana en el nombre de Dios🙏🏼🙌🏼❤️”, “En el nombre de Dios todo va a estar perfectamente bien 🙌 Gracias que todo fue a tiempo. ❤️”, se lee en solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Sigue leyendo: