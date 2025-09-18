Trump confiesa que Putin “realmente me ha decepcionado” al concluir se visita a Reino Unido

Durante una conferencia de prensa conjunta en las afueras de Londres el jueves, Donald Trump confesó que sigue decepcionado con Putin, pero evadió múltiples preguntas sobre lo que planea hacer a continuación.

“Realmente me ha decepcionado”, dijo Trump sobre Putin, antes de pasar a las “siete guerras” que ha trabajado por terminar.

El presidente estadounidense dice que pensó que la guerra en Ucrania “sería uno de los conflictos más fáciles” de resolver, pero -apuntó- “nunca se sabe en la guerra” y “suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba”.

Al ser cuestionado por qué le ha decepcionado, el republicano aseguró que Putin “está matando a mucha gente” y dejando morir a mucha otra: “Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos”.

Pese a ello, el republicano insistió que, “Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (…) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado”.

Trump ha impuesto de forma continua plazos para que Moscú alcance un acuerdo de alto el fuego con Ucrania o se enfrente a nuevas sanciones, pero estos plazos han sido ignorados. Además, recibió cálidamente a Putin en lo que la Casa Blanca anunció como una cumbre de paz en Alaska a mediados de agosto, pero no logró obtener concesiones importantes.

Sin embargo, Trump dijo a Fox News que todavía creía que habría una solución al conflicto y que una de las formas de llegar a ella era que Europa dejara de comprar petróleo ruso.

Por su parte, Starmer aseguró que Reino Unido está trabajando junto a Estados Unidos para “poner fin a la matanza en Ucrania” y recordó que “en los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN”.

“Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradero”, alegó Starmer.

