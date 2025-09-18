Un poquito de terror y mucho sabor en Halloween Time de Disneyland

Aunque todavía falta más de un mes para celebrar el Día de las Brujas, el resort de Disneyland ya está armado con una miríada de ofertas no solo en lo que tiene que ver con las atracciones en sus parques, sino también con lo que uno se puede comer durante su estadía en el que se conoce como “el lugar más feliz del mundo”.

“Tenemos 89 platillos nuevos distribuidos en todo el resort”, dijo el chef Juan Mendoza, quien es originario de Aguascalientes, México, y pertenece al selecto equipo de profesionales de la cocina que cada año aportan ideas y conceptos para crear los menús de cada temporada.

El Brownie Funnel Cake es uno de los postres de temporada de Halloween Time. Foto: Disneyland Resort Credit: Disney

En esta ocasión, durante el Halloween Time, que termina el 31 de octubre, Disneyland también celebra siete décadas de existencia con la Disneyland Resort 70th Celebration, que continúa por varios meses más con eventos, menú y shows con el tema de esa fiesta.

Un ejemplo de lo que los visitantes pueden encontrar para comer en la Plaza de la Familia, en Disney California Adventure —además de música, arte, bailes y tradiciones—, es comida típica con el toque de Disney, como la novedosa quesadilla rellena con pollo al pibil, pimientos rojos y cebollas asadas, cubierta con crema de chipotle, guacamole y pico de gallo.

Quesadilla rellena de cochinita pibil. Foto: David Nguyen/Disneyland Resort Credit: Disney

También se sirven los clásicos tacos al pastor —servidos con frijoles y arroz—, y los buñuelos biónicos, que son trozos de tortillas cubiertas de canela y azúcar, rellenos de fruta fresca, coco tostado y leche de plátano condensada azucarada.

Para cantar y bailar en este parque, se recomienda ir al espectáculo The Storytellers of the Plaza de la Familia Celebrate the Musical World of Coco!, un espectáculo callejero en el que se celebran los lazos de la familia. Después de cada actuación, los visitantes pueden tomarse fotos con Miguel, de Coco, que cobra vida en una especie de figura dimensional animada.

La Plaza de la Familia presenta música en vivo, arte, bailables y comida de temporada. Foto: Disneyland Resort Credit: Disneyland Resort | Disney

En esta plaza los visitantes pueden encontrar mercancía nueva con el tema de la película Coco —como la guitarra de Miguel y Pepita, el alebrije—, la cinta con el tema del Día de los Muertos, de los estudios de animación Pixar. Esta celebración en el California Adventure continúa hasta el 2 de noviembre, que es la fecha en la que en la tradición latinoamericana se venera a los seres queridos que ya fallecieron.

Halloween Time es una de las celebraciones favoritas de miles no solo por la oferta culinaria, sino porque el parque y sus rincones se convierten en un lugar de ensueño. Hay decoraciones otoñales a cada paso, pero quizá su sello más icónico sea el Mickey Mouse de calabaza gigante en Main Street, U.S.A. Este punto es uno de los favoritos de los coleccionistas de selfies así como uno de los lugares donde miles de familias hacen sus recuerdos fotográficos.

Otras de las atracciones que se han transformado en Disney California Adventure son Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween, Mater’s Graveyard JamBOOree y Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark.

Mientras que en el parque de Disneyland, la magnífica y siempre sorprendente Haunted Mansion Holiday se transforma en una adorable casa inspirada en la cinta The Nightmare Before Christmas, de Tim Burton.

Los encuentros con los personajes de Disney son otra de las experiencias que marcan esta temporada. Solo que para esta ocasión, tanto Mickey, Minnie y sus amigos portan trajes súper especiales de Halloween pero inspirados en la celebración de los 70 años de Disneyland.