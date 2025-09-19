¡Adele podría subir al escenario del Super Bowl 2026!

A medida que se acerca el Super Bowl 2026, programado para celebrarse en Santa Clara, California, los rumores sobre quién encabezará el codiciado espectáculo de medio tiempo han comenzado a circular con fuerza. Y uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Adele, la superestrella británica.

Según fuentes cercanas a Page Six, Adele fue contactada por los organizadores del evento, pero hasta ahora no ha sido contratada oficialmente.

Aunque las conversaciones están en marcha, nada está confirmado. Esto no es nuevo: en 2016, Adele ya rechazó una oferta para actuar en el Super Bowl 2017, argumentando con su característico humor autocrítico: “Ese espectáculo no se trata de música. No sé bailar ni nada parecido”.

Esto, a pesar de la insistencia de la NFL y Pepsi, en aquel momento no hubo oferta formal —y Adele, con su franqueza habitual, dejó claro que no era lo suyo.

¿Qué ha cambiado desde el 2017?

Pero el contexto ha cambiado. Hoy, Adele no solo es una de las artistas más queridas del planeta, sino que también tiene vínculos más estrechos con el mundo del deporte: su prometido, Rich Paul, es uno de los agentes deportivos más influyentes del mundo, representante de figuras como LeBron James.

Además, la cantante ya asistió al Super Bowl como espectadora —en 2023, cuando Rihanna brilló en el escenario— y no tuvo reparos en confesar ante su público en Las Vegas: “Fui solo por Rihanna. Me importa un bledo el fútbol americano”.

Curiosamente, Adele también defendió públicamente a otra posible candidata al escenario del medio tiempo: Taylor Swift. La fan número uno de los Kansas City Chiefs —y novia del jugador Travis Kelce— ha sido blanco de críticas por su presencia constante en los partidos.

Adele, desde su residencia en Las Vegas, no dudó en salir en su defensa: “Para todos los que se quejan de que Taylor esté en el partido, lárguense de la vida, ese es su maldito novio”.

¿Taylor Swift también es candidata?

De hecho, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, recientemente insinuó en el programa Today de NBC que Swift es una posibilidad real: “Ella es un talento especial, muy especial, y obviamente sería bienvenida en cualquier momento”. Cuando le pidieron más detalles, respondió con una sonrisa: “No puedo decirte nada sobre eso… Es una posibilidad”.

Y añadió, con un guiño a Jay-Z: “Estoy esperando que mi amigo Jay-Z pueda ayudarme… Está en sus manos”.

Porque sí, Jay-Z y su empresa Roc Nation son quienes, en asociación con la NFL, seleccionan al artista principal del show. La decisión suele anunciarse en septiembre, lo que deja aún varios meses de especulación, filtraciones y campañas de fans.

Otros nombres que también han sonado incluyen a Miley Cyrus, quien nunca ha actuado en el Super Bowl a pesar de su trayectoria pop global, y artistas como Kendrick Lamar, que ya han pasado por el escenario.

