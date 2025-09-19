Alarmante: Toyota retira más de 590,000 autos en EE.UU.

Toyota, una de las automotrices más influyentes a nivel mundial, enfrenta un nuevo episodio en materia de seguridad vehicular. La compañía anunció un retiro voluntario de más de 590,000 unidades en Estados Unidos, luego de identificar una falla técnica que podría comprometer la seguridad de los conductores.

El problema se origina en la pantalla de instrumentos de 12.3 pulgadas, instalada en distintos modelos de Toyota y Lexus. Este componente, diseñado para mostrar advertencias y notificaciones clave, puede apagarse inesperadamente al encender el vehículo, lo que deja al conductor sin información esencial sobre el estado del automóvil.

Aunque la falla no ocurre en todos los vehículos afectados, la empresa japonesa decidió actuar de forma preventiva para minimizar riesgos y reforzar la confianza en su marca. Con este recall, Toyota busca evitar situaciones peligrosas y garantizar que los usuarios tengan acceso a alertas críticas durante la conducción.

El origen del fallo técnico

El defecto reportado está vinculado al sistema digital que controla la pantalla central del tablero. En algunos casos, la pantalla se queda completamente en blanco, lo que impide visualizar indicadores como alertas de fallos mecánicos, advertencias de presión en las llantas o mensajes de sistemas de asistencia a la conducción.

La compañía dejó claro que se trata de un problema de programación y no de un ciberataque. Es decir, no hay indicios de que el fallo esté relacionado con accesos externos al software del vehículo. Más bien, el inconveniente responde a un error técnico que requiere actualización o sustitución del componente.

Toyota subrayó que no todos los propietarios de los modelos involucrados enfrentarán este problema, pero insiste en la necesidad de que los conductores verifiquen si su vehículo se encuentra en la lista de revisión.

Modelos incluidos en el retiro voluntario

El recall involucra una amplia gama de modelos tanto de Toyota como de su marca de lujo, Lexus. Entre ellos se encuentran algunos de los más vendidos y reconocidos en el mercado estadounidense.

Modelos de Toyota afectados:

Venza

Crown

Crown Signia

RAV4

GR Corolla

4Runner

Camry

Grand Highlander

Tacoma

Highlander

Modelos de Lexus afectados:

LS

RX

TX

La variedad de vehículos involucrados, que incluye SUVs, sedanes, camionetas y deportivos, refleja el alcance del problema y la magnitud del retiro.

Cómo verificar si un vehículo está afectado

Toyota ha implementado un proceso accesible para que los conductores confirmen si su automóvil requiere inspección. Los propietarios pueden ingresar al portal oficial de la marca o al sitio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Al introducir el número de identificación vehicular (VIN) o los datos de matrícula, los usuarios recibirán información precisa sobre si su vehículo está incluido en la campaña.

Las notificaciones oficiales comenzarán a enviarse a partir de mediados de noviembre. Una vez informados, los propietarios podrán acudir a su concesionario Toyota o Lexus para agendar una revisión gratuita.

¿Qué harán los concesionarios?

Los distribuidores autorizados de Toyota y Lexus se encargarán de revisar cada unidad. Según el diagnóstico, los técnicos podrán actualizar el software del tablero de instrumentos o, en caso necesario, reemplazar la pieza defectuosa por una nueva.

Todo el proceso será gratuito para los clientes, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde la compra del vehículo. Con esto, la compañía busca reafirmar su compromiso con la seguridad y la confianza del consumidor.

Los recalls o retiros voluntarios son cada vez más frecuentes en la industria automotriz moderna. Aunque generan incomodidad entre los propietarios, cumplen un rol fundamental en la seguridad vial.

Toyota explicó que esta medida responde a un principio básico de la compañía: actuar de manera preventiva antes de que un problema aislado se convierta en un riesgo mayor. Este tipo de decisiones refuerza la idea de que la seguridad de los conductores está por encima de cualquier consideración comercial.

No es la primera vez que ocurre algo similar. Hace poco, Ford anunció un retiro que afectó a 1.5 millones de unidades en Estados Unidos, debido a problemas con la cámara de visión trasera. Estos casos ponen en evidencia lo importante que es reaccionar a tiempo ante fallos tecnológicos en vehículos modernos, cada vez más dependientes de sistemas digitales.

Pasos a seguir para los propietarios

Para quienes tengan uno de los modelos mencionados, Toyota recomienda seguir tres acciones concretas:

Verificar el vehículo: acceder al portal de Toyota o de la NHTSA con el VIN.

Contactar al concesionario: una vez confirmado, agendar una cita para la revisión.

Atender las notificaciones: estar atentos a la comunicación oficial que comenzará en noviembre.

De esta manera, los propietarios podrán resolver el problema sin costo alguno y mantener sus vehículos en condiciones óptimas.

