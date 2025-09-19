Clima de hoy en Houston para este viernes 19 de septiembre

El clima en Houston, Texas, para este viernes 19 de septiembre contarácon cielos despejados y ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 8 y 2 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:08 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:22 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

