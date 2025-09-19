Guía rápida para desactivar el diseño transparente de iOS 26

iOS 26 llegó con una apuesta visual que no deja indiferente: el diseño transparente o ‘Liquid Glass’. Esta nueva estética ofrece un aspecto moderno y vanguardista, con elementos translúcidos que reflejan el entorno y crean un efecto de cristal líquido en toda la interfaz del iPhone. Sin embargo, no a todos los usuarios les gusta este cambio, ya que puede afectar la legibilidad y la comodidad visual en el día a día.

Por suerte, Apple incluye una forma sencilla y oculta de reducir estas transparencias sin perder por completo el estilo nuevo. A continuación, te explico cómo desactivar este diseño transparente y por qué querrás dar ese paso atrás si la nueva apariencia no termina de convencerte.

Qué es el diseño transparente de iOS 26 y por qué genera polémica

El diseño ‘Liquid Glass’ de iOS 26 es el mayor cambio visual en la interfaz del iPhone en años. Está basado en un material translúcido que ofrece profundidad, reflejos y un efecto casi tridimensional que se adapta dinámicamente al movimiento del teléfono. El resultado visual es elegante y futurista, con ventanas, menús y iconos que parecen hechos de cristal real.

Pero aquí está el detalle importante: este efecto de transparencias puede afectar la legibilidad de algunos elementos en pantalla. Por ejemplo, los textos en notificaciones y botones pueden volverse difíciles de leer cuando se superponen con fondos claros o imágenes complejas. Además, el movimiento del fondo detrás de ciertos elementos genera un efecto que puede distraer o cansar la vista tras un uso prolongado. Por eso, muchos usuarios prefieren un diseño más opaco y menos “flotante”.

Cómo reducir el efecto transparente en iOS 26 paso a paso

Aunque Apple no permite eliminar totalmente el efecto Liquid Glass, ha incluido un ajuste escondido que permite reducir considerablemente la transparencia y mejorar la visibilidad de la interfaz sin perder del todo el estilo.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre la app Ajustes en tu iPhone.

Ve a la sección Accesibilidad.

Toca en Pantalla y tamaño del texto.

Activa el interruptor Reducir transparencia.



Al activar esta opción, notarás cómo los elementos translúcidos, como el Centro de control, las notificaciones y los iconos de aplicaciones, se vuelven más sólidos y opacos. Esto mejora la legibilidad porque se añade un fondo oscuro a las áreas translúcidas, haciendo que el texto y los botones resalten mejor.

Además, justo debajo de esta opción, existe otra llamada Aumentar contraste, que reduce el efecto ‘glow’ o brillo alrededor de botones e iconos, haciendo que todo se vea más plano y sencillo, lo que también ayuda a la vista.

Si alguna vez quieres revertir el cambio, solo tienes que desactivar el interruptor de reducir transparencia para volver al diseño original.

Por qué puedes preferir dar un paso atrás en la estética Liquid Glass

Aunque el diseño transparente es una apuesta estética fuerte y en teoría ofrece un look moderno, es común que, al actualizar tu iPhone a iOS 26, sientas que la interfaz no te convence o simplemente te dificulte la lectura y la navegación diaria.

El efecto de cristal líquido puede ser especialmente incómodo cuando estás en ambientes con mucha luz, moviendo el teléfono o accediendo constantemente a menús que antes tenían un diseño más plano. Muchos usuarios han reportado que:

El texto pequeño en notificaciones se vuelve difícil de distinguir.



Los botones y controles en apps como Fotos o el Centro de control pierden nitidez por los fondos translúcidos.



El movimiento dinámico de los efectos genera mareos o fatiga visual.

Por eso, la opción de reducir transparencia es ideal para quienes quieren disfrutar de las mejoras y novedades de iOS 26 pero no están dispuestos a sacrificar la comodidad visual. Es una solución sencilla para que tu iPhone se vea y funcione más parecido a versiones anteriores, con menos distracciones y más claridad en pantalla.

Si eres de los que descargaron iOS 26 y tras usarlo un rato sientes que la nueva apariencia “no es para ti”, no tienes que resignarte a usarla así, solo basta con dar unos toques en los ajustes para que el diseño vuelva a ser más familiar. Así, podrás mantenerte actualizado sin perder la experiencia sencilla y legible que buscabas.

