Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su ruptura tras casi tres años juntos

En medio del éxito obtenido con la segunda temporada de la serie “Wednesday”, el cineasta Tim Burton se enfrenta a una dura etapa en el ámbito personal. Y es que luego de casi tres años de relación con la actriz Monica Bellucci, ambos han decidido tomar caminos separados.

De acuerdo con un comunicado difundido por Elle France, el rompimiento se dio de manera civilizada, prevaleciendo el respeto entre ambos.

“Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados“, informa la publicación estadounidense sin brindar más detalles sobre la razón detrás de dicha separación.

La noticia surge apenas unos meses después de su última aparición pública, que tuvo lugar en el festival de cine de Giffoni, en Italia, donde se robaron las miradas del público y cautivaron los lentes de las cámaras.

Previo a este avistamiento, Tim Burton acompañó a la actriz italiana al festival de cine de Taormina, donde recibió un premio por los 25 años de “Malèna”. Durante el evento, Monica Belucci no pudo evitar los cuestionamientos sobre su acompañante, sorprendiendo al revelar detalles de su romance por primera vez.

“Tim es la persona con la que estoy. Le respeto como director. Es maravilloso. Estoy con el hombre, no con el artista“, declaró en ese entonces. “El amor es algo difícil de explicar. Lo que ha cambiado para mí con el tiempo es que ahora dos almas adultas se hablan con sus experiencias y tienen otra forma de enfrentarse”.

Tim Burton y Monica Belucci se conocieron en 2006, en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes. Pero su acercamiento se consolidó 16 años después, en octubre de 2022, cuando la famosa le otorgó el galardón que reconocía toda una trayectoria cinematográfica durante el Festival Lumière de Lyon.

Sin embargo, sería en el año 2023 cuando el director estadounidense, de 67 años, fue visto besando a la histrionisa europea, de 60, durante un paseo por Santa Mónica, California, confirmando que su conexión en el ámbito profesional traspasó a nivel personal.

Y es que recordemos que Belucci la secuela “Bitelchús Bitelchús”, en la que dio vida a Delores, la exesposa del protagonista y villana de la historia. La estrella calificó su experiencia al trabajar con el realizador como inigualable: “Es un cineasta capaz de crear situaciones fantásticas, divertidas, terroríficas”, declaró durante la presentación de la cinta en la edición 81ª del festival de Venecia.

Seguir leyendo:

• Tim Burton obtiene su estrella en el Paseo de la Fama

• Lady Gaga lanza videoclip de ‘The Dead Dance’, grabado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco

• Belinda sorprende a Tim Burton con un regalo muy mexicano