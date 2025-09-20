Donald Trump amenaza a Venezuela en caso de negarse a recibir a inmigrantes deportados

El presidente Donald Trump amenazó al gobierno venezolano en caso de que se rehúse a recibir a los inmigrantes que próximamente le enviará.

Esta semana, el republicano de 79 años le solicitó a la Corte Suprema retirarles la protección que tienen cerca de 300,000 venezolanos avecindados en Estados Unidos en la calidad de refugiados y con ello tensó todavía más su relación con Nicolás Maduro, presidente de la nación sudamericana.

En una nueva ofensiva lanzada desde la plataforma Truth Social, Trump escribió un mensaje con tinte de ultimátum dirigido a la República Bolivariana.

“Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, incluyendo los peores manicomios del mundo, que la dirigencia venezolana ha obligado a ingresar a Estados Unidos. Miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso asesinadas, por estos “monstruos”. ¡Sáquenlos de nuestro país, YA!, o el precio que pagarán será ¡incalculable!” indicó.

Con el objetivo de obtener respaldo de potencias disgustadas con las políticas estadounidenses, Nicolás Maduro afirma que Donald Trump está haciendo todo lo posible para lograr derrocarlo, pues está interesado en apoderarse de las millonarias reservas de hidrocarburos con que cuenta Venezuela.

Donald Trump ha descartado un presunto interés para llevar a cabo una invasión del ejército estadounidense en Venezuela. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De hecho, el político sudamericano sostiene que, para desplazar a la armada estadounidense hacia la costa venezolana, el mandatario de 79 años inventó la historia de que pretendía combatir el tráfico de drogas.

El viernes por la noche, el propio Trump dio a conocer la destrucción de una tercera embarcación presuntamente ligada a los Cárteles de la droga que utilizan el litoral venezolano para transportar droga con destino final en Estados Unidos.

“Siguiendo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU.”, escribió en Truth Social.

En respuesta, este sábado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela visitó varias comunidades donde llevó a cabo una campaña de adiestramiento sobre manejo de “manejo de armas”, esto como parte de un plan de defensa ante la posibilidad de que Estados Unidos invada a la nación.

“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria”, declaró Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, en una entrevista concedida al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

