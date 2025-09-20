Feid canceló presentación en EE.UU. por retraso en renovación de pasaporte

El reconocido cantante colombiano Feid se vio obligado a cancelar su esperada presentación en el prestigioso iHeartRadio Music Festival en Las Vegas, el 19 de septiembre, no por motivos artísticos o logísticos, sino por una razón administrativa: la demora en la renovación de su pasaporte y visa estadounidense.

A través de sus redes sociales, Feid expresó su frustración al revelar que llevaba tres semanas en Medellín esperando la documentación necesaria para viajar, sin recibir respuestas claras ni actualizaciones sobre el estado de su trámite.

“Estoy devastado por no poder cumplir con mi compromiso con los fans”, escribió el artista, quien prometió buscar alternativas para reprogramar su presentación en suelo estadounidense.

El festival iHeartRadio confirmó oficialmente la cancelación, atribuyéndola a “retrasos en la obtención de su visa”, un problema que, según se ha revelado, no es exclusivo del cantante, sino que forma parte de una crisis administrativa más amplia en Colombia.

La Procuraduría General de Colombia emitió una alerta sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación relacionados con la expedición de pasaportes, lo que podría derivar en un desabastecimiento del documento en todo el territorio nacional.

Esta situación pone en riesgo los planes de viaje de miles de colombianos —desde turistas y estudiantes hasta artistas y empresarios— que requieren del pasaporte para salir del país.

El caso de Feid, por su alta visibilidad mediática, ha puesto en el centro del debate público una problemática que muchos ciudadanos enfrentan en silencio: la lentitud, la opacidad y la ineficiencia en los trámites migratorios.

