“Ferxxo Green”, Feid tiene su propio color oficial de Pantone

Feid, conocido artísticamente como Ferxxo, hizo historia al convertirse en el primer artista latino en tener un color oficial certificado por Pantone, la autoridad global en el mundo del color.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano compartió la buena noticia con una publicación compartida con Pantone.

“Hola, ¿cómo se convierte un color en un movimiento? Para @feid, también conocido como Ferxxo, todo gira en torno al Verde Ferxxo, un tono audaz y eléctrico creado con el Pantone Color Institute que irradia vitalidad y une a fans de todo el mundo”, anunció Pantone.

El nuevo color de Pantone lleva el nombre de “Ferxxo Green” y es un tono verde eléctrico y audaz creado en colaboración con el Pantone Color Institute.

“Nacido en las verdes montañas de Medellín. El Verde Ferxxo es más que un color distintivo. Es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad”, indicó el Pantone Color Institute.

El lanzamiento de “Ferxxo Green” no solo representa un hito en la carrera de Feid, sino que también se convierte en un símbolo de la energía compartida de su comunidad de fans alrededor del mundo.

Pantone define este color como uno que irradia vitalidad y une a los seguidores del artista, destacando que el tono se inspira en las verdes montañas de Medellín, ciudad natal del cantante.

El color fue presentado oficialmente en la cuenta de Instagram de Pantone con la tradicional tarjeta de color con la imagen de un personaje similar a Feid.

El Pantone Color Institute, reconocido mundialmente por su conocimiento en tendencias globales del color y selección anual del “Color del Año”, respalda esta colaboración como una innovación en la cultura pop latinoamericana.

Seguir leyendo:

· El mensaje de Feid a Karol G por el lanzamiento de Tropicoqueta: “Mi reina hermosa”

· Feid y la divertida broma que le hizo a Karol G en Navidad

· Feid desmintió rumores de embarazo de Karol G