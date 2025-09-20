Los Ángeles: el tiempo para hoy sábado 20 de septiembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche con cielos con ausencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:40 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:53 h. En total tendremos 12 horas de luz solar a lo largo de este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 82 grados Fahrenheit (19 y 28ºC).

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

