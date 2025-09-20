Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Durante este sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 20 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

2 22 34 57 66 25

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios se reclaman en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente sorteo el martes 23 de septiembre

