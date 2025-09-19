Mega Millions en vivo: premio y números ganadores del viernes 19 de septiembre de 2025

Hoy viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 19 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $423 millones de dólares. Aquí tienes los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

2 22 27 42 58 8 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que elegir hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Allí te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions continuará con su siguiente sorteo el martes 23 de septiembre

