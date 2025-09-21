Cómo recibir el equinoccio de otoño: 3 rituales simples

El equinoccio de otoño 2025, que se celebra este lunes 22 de septiembre, marca un momento de perfecto equilibrio entre el día y la noche.

A nivel astrológico y espiritual, este fenómeno simboliza el inicio de una etapa de equilibrio, transformación y preparación para los meses más fríos.

Durante el equinoccio, la energía del universo nos invita a cerrar ciclos, agradecer lo vivido y sembrar intenciones para lo que está por venir.

En muchas culturas, esta fecha representa un portal energético que nos conecta con la abundancia de la cosecha y con la necesidad de restablecer el balance en cuerpo, mente y espíritu.

El otoño es sinónimo de desapego: así como los árboles sueltan sus hojas, nosotros también debemos dejar ir lo que ya no necesitamos.

Y la mejor manera de hacerlo es a través de rituales conscientes y sencillos que nos permitan armonizar con esta transición cósmica.

3 rituales simples para recibir el equinoccio de otoño

1. Ritual de limpieza y gratitud

El primer paso para abrirse a la energía del equinoccio es limpiar los espacios físicos y emocionales. Puedes empezar ordenando tu casa, deshaciéndote de objetos rotos o que ya no uses.

Una vez terminado, enciende una vela blanca y escribe en un papel todas las cosas por las que te sientes agradecido este año.

La gratitud es un imán de abundancia y ayuda a reconocer las bendiciones ya presentes en tu vida.

Consejo práctico

Siéntate en silencio unos minutos y repite afirmaciones como: “Estoy en equilibrio, agradezco lo vivido y me abro a lo nuevo”.

Puedes acompañar el ritual con incienso de canela o palo santo para purificar la energía.

2. Ritual de conexión con la naturaleza

El equinoccio es una oportunidad perfecta para alinearte con los ciclos de la tierra. Sal a caminar en un parque, bosque o jardín y observa los colores del otoño.

Recolecta hojas secas, semillas o piedras que representen para ti la energía del cambio.

Llévalas a casa y colócalas en tu altar personal o en un rincón especial como recordatorio de la fuerza transformadora de la naturaleza.

Consejo práctico

Durante tu paseo, reflexiona sobre qué aspectos de tu vida necesitas soltar, al igual que los árboles sueltan sus hojas.

Puedes escribirlos en un papel y luego enterrarlo en la tierra como símbolo de entrega y renovación.

3. Ritual de visualización y siembra de intenciones

El equinoccio no solo es cierre, también es un inicio energético. La tradición indica que es el momento perfecto para sembrar intenciones que florecerán en los próximos meses.

Para realizar este ritual

Siéntate en un lugar tranquilo con una vela dorada o naranja encendida.

Cierra los ojos e imagina cómo quieres verte en tres meses, al finalizar el otoño.

Visualiza tus metas en el ámbito personal, emocional y espiritual con la mayor claridad posible.

Si lo deseas, puedes escribir tus intenciones en una hoja y colocarla en una maceta con tierra, junto con una semilla o planta nueva. Así, crecerá físicamente lo que deseas manifestar.

Consejo práctico

Repite este ejercicio de visualización durante los días posteriores al equinoccio para mantener tu energía enfocada.

Recuerda que las intenciones deben formularse en positivo y en presente: “Soy abundancia”, “Estoy en equilibrio”, “Vivo en armonía”.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa el equinoccio de otoño 2025?

Simboliza equilibrio entre día y noche, cierre de ciclos y un reinicio energético para todos los signos del zodiaco.

¿Qué rituales se pueden hacer en el equinoccio de otoño?

Rituales de limpieza y gratitud, conexión con la naturaleza y siembra de intenciones.

¿A qué signos favorece más el equinoccio de otoño?

Especialmente a Libra, Aries, Cáncer y Capricornio, aunque todos los signos reciben su influencia.

¿Por qué se hacen rituales en el equinoccio?

Porque es un momento de alta energía espiritual que potencia la manifestación de deseos y ayuda a liberar lo que ya no es necesario.

¿Cómo aprovechar mejor la energía del equinoccio?

Con prácticas de introspección, autocuidado, gratitud y rituales conscientes que alineen tu mente y corazón con el cambio de estación.

