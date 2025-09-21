Con funeral de estado, miles de simpatizantes despiden a Charlie Kirk

Las exequias en memoria del activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado, arrancaron este domingo en el Estadio State Farm de Arizona, donde el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y varios altos funcionarios de la administración republicana brindan su mensaje de despedida.

También se espera que brinden discursos el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, conocido por sus posiciones ultraconservadoras y junto con Vance probablemente el más cercano a Kirk de entre los miembros del Gabinete.

Entre los discursos, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., recordó que una de las primeras conversaciones que tuvo con Charlie Kirk en julio de 2021 fue sobre los riesgos físicos que corren en sus puestos.

Trump: He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don't want the best for them. I'm sorry pic.twitter.com/GUiW7NBb0y — Acyn (@Acyn) September 21, 2025

“Me preguntó si tenía miedo de morir”, dijo RFK Jr. “Y le dije: ‘Hay cosas mucho peores que la muerte, y una de ellas es que perdiéramos nuestros derechos constitucionales en este país y que nuestros hijos fueran criados como esclavos'”.

El secretario de Salud dijo que le dijo a Kirk que “a veces el mejor consuelo que podemos esperar es poder morir con las botas puestas”.

“Charlie murió con las botas puestas, y murió para asegurarse de que no tuviéramos que sufrir esos destinos que son peores que la muerte”.

El evento celebrado en el recinto deportivo, que registró el lleno con sus 73,000 asistentes, arrancó con cánticos evangélicos y después un conjunto de gaiteros que interpretó la melodía de ‘Gracia divina’ frente a un gran retrato de Kirk montado sobre un enorme escenario.

Kirk, de 31 años y convertido ahora en gran mártir nacionalista estadounidense, fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba, en la Universidad Utah Valley, en uno de sus tradicionales debates con estudiantes.

Fundador de Turning Point a los 18 años, se consolidó como una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense.

Desde esa plataforma promovió entre los estudiantes principios como la libertad individual, el libre mercado y un gobierno limitado, además de defender valores cristianos extremos —incluido el creacionismo— y posturas asociadas al nacionalismo blanco, como la teoría del “gran reemplazo”.

