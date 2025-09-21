Reese Witherspoon revela cómo reprogramó su mente tras vivir abuso emocional

En una reveladora entrevista para el podcast ‘The Interview’, la actriz y productora Reese Witherspoon, de 49 años, abrió su corazón al hablar por primera vez con profundidad sobre una relación abusiva que marcó su vida y que, según confiesa, fue un punto de inflexión en su camino hacia la sanación y el autodescubrimiento.

“Era muy buena profesional, me presentaba y hacía lo correcto. Pero no tenía madurez emocional de joven, y uno se involucra en relaciones que no funcionan y, a veces, ni siquiera ve la dinámica que se desarrolla”, confesó Witherspoon a la presentadora Lulu García-Navarro.

La ganadora del Oscar, conocida por papeles icónicos como Elle Woods en Legally Blonde y por su trabajo en The Morning Show, admitió que tras salir de esa relación tóxica, le costó mucho tiempo recomponerse. “Mi ánimo se había desanimado porque creía que todas esas cosas horribles que esa persona dijo sobre mí eran ciertas”, reveló. “Tuve que recablear mi cerebro”.

La inseguridad de Reese Witherspoon

Con honestidad, Witherspoon describió cómo esa experiencia la llevó a cuestionar su autoestima y a sentirse profundamente insegura.

“Me sentía muy insegura porque había hablado con mucha gente que había estado en relaciones abusivas y no lo veían. ¿Sabes? Y yo tampoco. Me llevó mucho tiempo ser la mujer que soy ahora” Reese Witherspoon

Este proceso de reconstrucción personal no solo la ayudó a sanar, sino también a reafirmar su identidad.

En una entrevista previa con Oprah Winfrey en 2018, Witherspoon ya había mencionado haber sufrido abuso “psicológico” y “verbal” en esa relación. En aquel momento, describió el momento en que decidió poner un límite definitivo: “Dibujé una línea en la arena, la crucé y mi mente simplemente cambió. No pude seguir adelante. Era muy joven y fue algo profundo”.

Ese acto de valentía, según ella, transformó su esencia. “Cambió quién era yo a nivel celular, el hecho de que me defendí”, afirmó. Y agregó: “Es parte de la razón por la que puedo decir: ‘Sí, soy ambiciosa’. Porque alguien intentó quitármela”.

Witherspoon también reflexionó sobre los desafíos de vivir bajo el escrutinio público. “Siento mucha compasión por las personas que viven en público y mantienen su privacidad. Es casi imposible a estas alturas con todo el mundo deshumanizándote de cierta manera, como tomándote fotos como si fueras un animal en el zoológico en lugar de una persona con sus hijos o disfrutando de un momento privado”, expresó.

