Tiroteo en club de campo en New Hampshire deja un muerto y dos heridos: detenido joven de 23 años

Un hombre armado irrumpió el sábado en el Sky Meadow Country Club, en Nashua, New Hampshire, y disparó contra los asistentes a una boda, dejando un muerto y dos heridos. El sospechoso, identificado como Hunter Nadeau, de 23 años, fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por homicidio en segundo grado.

El tiroteo ocurrió en la noche del sábado en el Sky Meadow Country Club, un complejo con campo de golf y salones de eventos en la ciudad de Nashua, cerca de la frontera con Massachusetts.

De acuerdo con las autoridades, el agresor abrió fuego durante una boda, causando la muerte de Robert Steven DeCesare, de 59 años. Otras dos personas adultas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos.

Testigos describieron una escena de caos: invitados escondiéndose bajo las mesas y huyendo por cocinas y pasillos, mientras el atacante, vestido de negro y con máscara, disparaba.

Sospechoso detenido

El fiscal general John Formella y el jefe de policía de Nashua, Kevin Rourke, confirmaron que el sospechoso es Hunter Nadeau, de 23 años, quien fue arrestado en el lugar.

Nadeau fue acusado de homicidio en segundo grado, aunque las autoridades advirtieron que “probablemente se presentarán cargos adicionales” por las demás víctimas. Se espera que comparezca en el tribunal de Nashua este lunes.

Al inicio, la policía reportó que dos tiradores habrían huido, pero la revisión de las cámaras de seguridad confirmó que solo había un atacante.

Motivo bajo investigación

El fiscal general adjunto, Peter Hinckley, señaló que hasta ahora no se ha establecido ninguna conexión entre el sospechoso y la víctima fatal.

Un testigo aseguró haber escuchado al atacante gritar frases como “los niños están a salvo” y “Palestina libre”, aunque las autoridades no han confirmado si el incidente tuvo algún componente político o ideológico.

El alcalde de Nashua, Jim Donchess, expresó su consternación y advirtió que “por muy improbable que parezca, puede suceder donde vives”.

La senadora de New Hampshire, Maggie Hassan, y la representante Maggie Goodlander manifestaron solidaridad con las familias de las víctimas y agradecieron la rápida acción de la policía y los equipos de emergencia.

Sigue leyendo: