“Demon Slayer: Castillo Infinito”, el anime que se convirtió en la película más taquillera de la historia

La animación japonesa sigue marcando hitos en la taquilla mundial. ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ alcanzó un récord histórico al convertirse en la película anime más taquillera de todos los tiempos, superando las marcas que parecían inamovibles. La producción, dirigida por Haruo Sotozaki y basada en el manga de Koyoharu Gotouge, cautivó tanto a fans del anime como a nuevos públicos internacionales.

La película ha recaudado más de $555 millones de dólares a nivel global, consolidándose como la producción japonesa más exitosa en la historia del cine. En Japón superó los 39 mil millones de yenes y también impuso récords en mercados internacionales como Francia y Alemania, mientras que México, Reino Unido e Indonesia destacan entre los países más exitosos para la cinta.

Desde su estreno, ‘Castillo Infinito’ mantuvo un desempeño sólido, superando a varias producciones de Hollywood y demostrando que el anime es un fenómeno capaz de trascender fronteras y culturas. La combinación de narrativa emotiva, personajes entrañables y animación de primer nivel ha sido clave para su éxito masivo.

Historia, animación y momento cultural

El secreto del éxito está en la historia y en la calidad de la producción. La película narra un arco decisivo donde los Hashiras enfrentan a demonios poderosos dentro de una fortaleza en constante transformación. La integración de técnicas 2D y 3D, acompañadas de una banda sonora épica, convierte cada batalla en un espectáculo visual que atrapa a fans veteranos y nuevos espectadores.

La popularidad global del anime también ha sido un factor determinante. En la última década, este género dejó de ser de nicho y se consolidó como un fenómeno internacional. Plataformas de streaming como Crunchyroll y Netflix permitieron que franquicias como ‘Demon Slayer’ alcanzaran audiencias masivas en América Latina, Europa y Estados Unidos, generando un contexto ideal para el éxito del filme.

Anteriormente, la película más taquillera de la saga era ‘El Tren Infinito’ (2020), con 506 millones de dólares recaudados. Le seguía ‘Tu Nombre’ de Makoto Shinkai con $405 millones de dólares, mientras que clásicos como ‘El Viaje de Chihiro’ y ‘Suzume’ también marcaron récords internacionales. Con sus más de $555 millones de dólares, ‘Castillo Infinito’ no solo superó estos hitos, sino que se posicionó como la película japonesa más exitosa de la historia.

El futuro de la franquicia se perfila brillante. ‘Castillo Infinito’ es la primera parte de una trilogía que adaptará uno de los arcos más importantes del manga, con enfrentamientos aún más espectaculares y el desenlace de la guerra contra Muzan Kibutsuji, líder de los demonios.

Los responsables del proyecto han asegurado que la animación mantendrá su alto nivel, con el estudio Ufotable a la cabeza. Cada entrega buscará superar lo anterior, tanto visual como narrativamente, sin perder la esencia que ha convertido a ‘Demon Slayer’ en un fenómeno global. La pregunta que queda es si las próximas películas establecerán nuevos récords mundiales en la taquilla internacional.