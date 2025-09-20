Henry Cavill rompe el silencio sobre la lesión que sufrió previo al rodaje de “Highlander”

El actor británico Henry Cavill sorprendió a más de uno con su regreso a redes sociales luego de haber encabezado los titulares por la lesión que sufrió a principios de este mes de septiembre. ¿Cuál es su estado de salud actual? Te contamos lo que se sabe.

Por medio de su cuenta de Instagram, el protagonista de “Superman” compartió un carrusel de imágenes con el que finalmente esclareció la naturaleza de su lesión y evidenció que actualmente se encuentra recuperándose desde casa.

La primera de las postales muestra a Henry Cavill al lado de su mascota Baggins en una divertida selfie, mientras que en otra se aprecia su tobillo vendado, reposando sobre una almohadilla especial desde la intimidad de su hogar.

A la par de dichas imágenes, el galán de Hollywood colocó el poema Invictus, del escritor inglés William Ernest Henley. Este manifiesto se ha convertido en un símbolo de resistencia ante la adversidad, pues en sus líneas finales se enfatiza: “Soy el amo de mi destino: soy el capitán de mi alma”.

“Desde la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, doy gracias a los dioses que sean por mi alma inconquistable“, se lee en los primeros versos colocados por el histrión.

Con dichos versos, Henry Cavill deja saber a sus fanáticos que toma esta lesión como una oportunidad de crecimiento y lección de fortaleza a nivel emocional: “En las garras de las circunstancias no me he estremecido ni he gritado. Bajo los golpes del azar, mi cabeza está ensangrentada, pero firme”, continuó.

Si bien el famoso ha omitido detalles sobre la severidad de su lesión, el portal estadounidense ‘Deadline’ reportó que la producción de la película “Highlander”, que se encontraba en sus primeros meses de realización en el momento del incidente, se ha retrasado hasta inicios del 2026.

En esta nueva versión de la película de fantasía de 1986, Henry Cavill comparte créditos con Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang, por mencionar algunos.

