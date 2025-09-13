Henry Cavill se lesionó durante el rodaje de su nueva película

Henry Cavill sufrió una lesión durante los entrenamientos previos al rodaje de la nueva versión del clásico Highlander, película de culto de los años 80.

De acuerdo con Deadline, el accidente, ocurrido esta semana, obligó a los productores de la película a postergar el inicio de la filmación, que estaba previsto para finales de 2025 hasta principios de 2026.

La lesión ocurrió mientras Cavill realizaba ejercicios intensos de preparación física para interpretar el papel de Connor MacLeod, uno de los inmortales más icónicos del cine.

Aunque no se ha revelado públicamente la gravedad de la lesión, el incidente fue suficientemente serio como para que Amazon MGM Studios y el equipo de producción decidieran reprogramar el calendario de filmación para priorizar la recuperación del actor.

Este contratiempo representa un desafío para el remake de Highlander dirigido por Chad Stahelski, conocido por su trabajo en la saga John Wick.

El filme cuenta con un elenco destacado que incluye a Russell Crowe, Karen Gillan, Dave Bautista y Djimon Hounsou, entre otros.

Los fans y la industria mantienen la esperanza de que Henry Cavill pueda recuperarse pronto y volver a los sets con toda su energía para dar vida a este esperado reboot, cuya fecha oficial de estreno aún está por confirmarse.

La nueva versión de Highlander no será un simple remake del filme original de 1986, sino un reboot que retomará elementos de las películas y series anteriores para revitalizar la franquicia, con miras a futuras entregas.

