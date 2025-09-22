Denis Bouanga impone marca de goles en LAFC con hat-trick ante Salt Lake

Denis Bouanga hizo historia este domingo con su hat-trick en la victoria 4-1 del LAFC sobre el Real Salt Lake.

El delantero llegó a los 22 goles en la temporada y se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en tener 20 o más dianas por tres campañas consecutivas en la liga estadounidense.

Denis Bouanga está teniendo su mejor temporada de goles. En 2023 y 2024 anotó 20 goles con el LAFC y ahora llegó a los 22 goles con cinco partidos restantes de la fase regular.

El delantero del LAFC es el máximo goleador en la historia del club de Los Ángeles con 97 goles. Con tres dianas más, Bouanga se convertirá en el primer jugador de la franquicia con 100 goles anotados.

Además, el francés igualó a Lionel Messi en el liderato de goles con 22 en lo que va de temporada.

Los únicos jugadores que anotaron 100 goles con un mismo club en la MLS son Taylor Wellman (New England Revolution), Bradley Wright Phillips con el (New York Red Bull), Jaime Moreno (DC United) y Chris Wondolowski (SJ Earthquakes).

El delantero francés llegó al fútbol estadounidense proveniente del Saint Etienne y desde entonces se ha convertido en goleador y capitán del LAFC.

LAFC busca subir puestos en la tabla

El LAFC busca subir puestos en la conferencia con cinco partidos restantes de temporada regular antes de la postemporada.

El club está en el cuarto puesto con 50 puntos y con dos partidos menos que la mayoría de equipos.

Los Ángeles está a siete unidades del primer lugar y se enfrentará en el siguiente partido al St. Louis en el City Park.

St. Louis está lejos de la clasificación con apenas 28 puntos en 31 partidos y están en el puesto número 13 solo delante de Sporting Kansas City y LA Galaxy.

Los otros rivales del LAFC son Atlanta United, Toronto FC, Austin FC y Colorado Rapids.

Sigue leyendo:

– Una noche de doble celebración en Los Ángeles: homenaje a Carlos Vela y triunfo de LAFC

– LA Galaxy volvió a las andadas al caer en casa con FC Cincinnati: 2-3

– Fuerte amenaza en casa de un futbolista en Paraguay: “Ganen o plomo”