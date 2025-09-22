Fraude de seguros en Florida: hispanas enfrentan cargos de delincuencia organizada

Valentina Villadelgordo y Sonia Villamizar Vera fueron arrestadas en Doral, Florida, tras ser acusadas de organizar un esquema de fraude de seguros desde una clínica local. Ambas enfrentan cargos de delincuencia organizada, robo mayor y fraude, además de retención migratoria por parte de ICE.

De acuerdo con la investigación policial, el caso se originó en mayo, cuando las acusadas habrían participado en un choque intencional. Desde entonces, presentaron reclamos de terapias y tratamientos médicos falsos, utilizando formularios en blanco y fechas alteradas para justificar gastos inexistentes.

Las acusadas y la situación legal

Las mujeres, identificadas como Valentina Villadelgordo y Sonia Villamizar Vera, comparecieron este jueves en corte, donde se les informó que enfrentan cargos de delincuencia organizada, fraude y robo mayor en segundo grado.

Aunque se les fijaron fianzas, ambas tienen retención migratoria por parte de ICE, lo que les impide salir en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Expertos en seguros alertan que este tipo de fraudes afecta directamente a todos los conductores del estado.

“Esto provoca que todo el estado tenga primas más altas debido a su índice de siniestralidad. Simplemente transfieren el costo al consumidor, así que todos pagamos más seguro debido a los estafadores del estado”, explicó el agente de seguros José Beaumont.

El especialista subrayó que estas prácticas son frecuentes: “La gente abre consultorios con la intención de salirse con la suya, pero al final, siempre los pillan”.

