Hispano detenido en Texas por posesión de pornografía infantil tras alerta de Google
Una alerta de Google sobre la descarga de pornografía infantil permitió a las autoridades rastrear al sospechoso y detenerlo
Javier José Barrientos Turcios, de 28 años y origen salvadoreño, fue arrestado en Texas tras detectarse en su celular múltiples videos de pornografía infantil. El acusado admitió tener al menos 20 archivos en su poder y reconoció ser adicto a este tipo de material.
De acuerdo con documentos judiciales, una alerta de Google sobre la descarga de pornografía infantil permitió a las autoridades rastrear al sospechoso y detenerlo.
El informe, reseñado por Telemundo, precisa que Barrientos Turcios almacenaba en su teléfono videos de menores de entre 8 y 11 años siendo abusados sexualmente por adultos.
Durante la investigación, la esposa del acusado declaró a los agentes que había visto este tipo de material en el celular de su pareja.
En los interrogatorios, Barrientos Turcios admitió tener al menos 20 videos en su poder y reconoció ser adicto a este contenido ilícito.
El hombre enfrenta un cargo criminal por posesión de pornografía infantil, de acuerdo con la Fiscalía. Además, tiene pendiente una violación migratoria, lo que podría complicar aún más su situación legal en Estados Unidos.
