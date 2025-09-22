Horóscopo: qué será tu semana del 22 al 27 de septiembre de 2025
Los astros le dicen a tu signo del zodiaco qué esperar en el amor y el dinero durante la semana del 22 al 27 de septiembre de 2025
El horóscopo semanal predice qué le espera a cada uno de los 12 signos del zodiaco en esta semana de septiembre 2025. ¿Qué le depara al tuyo en el dinero y el amor?
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Movimiento y creciente inestabilidad. Recurra a su dulzura cuando deba decir algo que su pareja se niega a escuchar. Acuerdo.
DINERO: Si apuesta fuerte al desarrollo del conjunto, todos saldrán ganando. Viajes y negocios redituables.
CLAVE DE LA SEMANA: El compañerismo será lo más importante de este ciclo.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Busque, porque entre el gentío o en su núcleo cercano puede estar la persona de sus sueños. Tiernas perspectivas románticas.
DINERO: Si trata de conciliar con todos, gastará inútilmente sus palabras. Tendrá que tomar duras decisiones.
CLAVE DE LA SEMANA: Necesita como nunca la confianza ciega de su pareja.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Todo se da poco a poco. Le sucederá lo que jamás hasta hoy le ha sucedido: deseará más compromiso. Deje que la relación madure.
DINERO: Arrasará. Sin embargo, un poco de prudencia sería recomendable, en especial al resolver temas legales.
CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese. No luche en más de un frente por vez.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: No resolverá sus problemas de pareja conversando sino actuando. Interferencias en la comunicación que superan. Mejor unidos.
DINERO: La economía deja mucho que desear, pero usted encontrará la fuerza que necesita para salir adelante.
CLAVE DE LA SEMANA: Por conciliador que sea, debe defender lo que le pertenece.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: No espere un milagro en materia de amores, pero sepa que va por buen camino. Solo debe desentenderse de la aprobación ajena.
DINERO: Favorecido en el comercio y los viajes. Reconocerán que en los negocios usted no tiene igual.
CLAVE DE LA SEMANA: Lo bueno es que nadie le dará órdenes. Independencia.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Amor y más amor. Tal vez exista un conflicto de intereses en su entorno, pero manténgase al margen. Contará con su pareja.
DINERO: Ganas y posibilidades de expandirse. Algunas operaciones comerciales no rendirán lo esperado. Resista.
CLAVE DE LA SEMANA: No idealice, mejor concentrarse en el presente.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Le conviene afianzar lo que tiene. Mayor intimidad con la pareja y una serena conexión emocional con familiares y amigos.
DINERO: Nada le faltará y capitalizará todo cambio a su alrededor. Reciba los imprevistos de brazos abiertos.
CLAVE DE LA SEMANA: Si ve la oportunidad no pierda tiempo y tome decisiones.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Valora de otro modo, más maduro, la serena convivencia. Estará muy bien porque se le unirán personas sensibles y generosas.
DINERO: Desbordante de energía, conquistará el mundo sin prisa ni pausa. Incorpore de buena gana cualquier cambio.
CLAVE DE LA SEMANA: Una dosis de sano egoísmo ayuda. Nada de dar lo que no tiene.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Hará realidad su ideal de pareja que incluye compañerismo y proyectos creativos en común. Llegará a un buen acuerdo familiar.
DINERO: Acepta y con buena estrella un negocio interesante que en principio no lo seduce. Jugada fuerte.
CLAVE DE LA SEMANA: Ponga un rotundo punto final a todo lo que le hace daño.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: No se aísle. Tiene que salir al mundo y atreverse a mucho más. Mientras tanto, distiéndase y disfrute mucho de la amistad.
DINERO: Hágales caso a sus pálpitos. Intuición y determinación serán los pilares de su éxito financiero.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga una pausa para descansar más y no pensar.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Es un momento bastante delicado para las parejas. Los celos no tienen fundamento, pero intenten verse más para así evitarlos.
DINERO: Ocasión de oro para una renovación total. Debe perfeccionar su rutina. No deje asuntos legales pendientes.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea agradecido y aproveche lo que tiene.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Su semana parecerá una maratón. Actividad plena y una creciente euforia primaveral. Dulce encuentro en cuerpo y alma.
DINERO: Dispuesto a alcanzar posiciones de avanzada. Los negocios prosperan, aunque tendrán algunas complicaciones.
CLAVE DE LA SEMANA: Los tratos de palabra pueden fallar. Por escrito.
Por Kirón