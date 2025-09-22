Houston: pronóstico del tiempo para este lunes 22 de septiembre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 22 de septiembre se basará en nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 5 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:10 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:18 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.