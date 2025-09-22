Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este lunes 22 de septiembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un lunes con nubes escasas en el cielo. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 3.73 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 12 y 25 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:41 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:50 h. En total tendremos 12 horas de luz solar durante este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 90 grados Fahrenheit (21 y 32ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 30% por la tarde y 55% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

