Tigre mata a su cuidador en una reserva de Oklahoma

Ryan Easley, cuidador de animales en la reserva privada Growler Pines Tiger Preserve, murió el sábado tras ser atacado por un tigre en las instalaciones ubicadas cerca de Hugo, en el sureste de Oklahoma. La organización canceló todas sus visitas guiadas tras el hecho.

La reserva informó en un comunicado que Ryan Easley falleció en “un accidente” con un tigre bajo su cuidado. El hecho ocurrió el sábado en la propiedad situada cerca de Hugo, localidad próxima a la frontera con Texas.

“Esta tragedia es un doloroso recordatorio de la belleza y la imprevisibilidad del mundo natural. Ryan comprendió esos riesgos, no por imprudencia, sino por amor”, señaló la organización en sus redes sociales.

Tras el incidente, todas las visitas guiadas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, informó la reserva, que ofrece recorridos para observar a los tigres y demostraciones de entrenamiento y cuidado de los felinos.

La labor de Easley

Según el comunicado, Easley mantenía una estrecha conexión con los animales bajo su custodia, a los que trataba con respeto y dedicación.

“Para él, no eran solo animales, sino seres con los que forjó un vínculo de cuidado diario y amor”, expresó Growler Pines Tiger Preserve.

Sigue leyendo:

–Abuela de Oklahoma acusada de drogar y encerrar a sus nietos en una jaula

–Hispano murió arrollado por un conductor ebrio en Oklahoma

–Adolescentes arrestados por doble homicidio en plantación de marihuana en Oklahoma