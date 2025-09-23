3 signos enfrentarán pruebas en el amor hasta el 23 de octubre

La temporada de Libra 2025, que inició el 22 de septiembre con el equinoccio de otoño y se extiende hasta el 23 de octubre, activa un fuerte deseo de equilibrio, armonía y diplomacia en las relaciones.

Sin embargo, no todos los signos sentirán fluidez en el terreno sentimental: algunos enfrentarán pruebas que pondrán a prueba su madurez emocional.

Regida por Venus, planeta del amor y la belleza, esta etapa resalta las dinámicas románticas. Para ciertos signos, será necesario trabajar en la comunicación, el compromiso y la paciencia.

¿Qué signos son los menos favorecidos en el amor en la temporada de Libra 2025?

Aries

La temporada de Libra activa tu séptima casa de las asociaciones, poniendo bajo la lupa tus vínculos románticos.

Si eres Aries, podrías sentir que tu pareja exige más compromiso del que estás dispuesto a dar. La impulsividad natural de tu signo puede chocar con la necesidad de diálogo y equilibrio.

Consejo cósmico: escucha antes de reaccionar y recuerda que no todo debe resolverse a la velocidad que prefieres.

Cáncer

Con el Sol en tu cuarta casa, el hogar y la familia toman protagonismo. Para Cáncer, este tránsito puede traer emociones contradictorias: deseo de seguridad y, al mismo tiempo, ganas de mayor independencia.

Estas tensiones podrían reflejarse en tu vida amorosa, creando distancias con tu pareja o inseguridades si estás soltero.

Consejo cósmico: reflexiona sobre lo que necesitas en el amor antes de proyectar tus dudas en la otra persona.

Capricornio

Durante la temporada de Libra, tu décima casa de la carrera brilla con fuerza. Capricornio se sentirá motivado en lo profesional, pero esa misma ambición podría dejar poco espacio para el romance.

Tu pareja puede sentirse relegada, y si estás en búsqueda de amor, puede que el tiempo libre sea un obstáculo.

Consejo cósmico: establece límites claros entre tu vida laboral y personal. El equilibrio es la clave que pide Libra.

Lecciones para los signos en crisis amorosa

La energía de Libra invita a reflexionar sobre el dar y recibir en los vínculos. Para Aries, Cáncer y Capricornio, este no es un periodo de expansión amorosa, sino de aprendizaje emocional.

Las dificultades no deben verse como fracasos, sino como oportunidades para construir relaciones más auténticas.

Preguntas frecuentes

¿Por qué estos signos en particular están menos favorecidos?

El tránsito del Sol activa áreas de su carta relacionadas con relaciones, familia y carrera, generando tensiones que impactan el ámbito romántico.

¿Significa que no encontrarán el amor en este periodo?

No necesariamente. Más bien deberán trabajar en la comunicación, la paciencia y el equilibrio entre prioridades personales y de pareja.

¿Cómo pueden mejorar Aries, Cáncer y Capricornio sus vínculos en esta temporada?

Practicando la empatía, escuchando activamente a sus parejas y dedicando tiempo de calidad a los vínculos afectivos.

¿Qué energía general ofrece Libra en el amor?

Aunque algunos signos enfrenten obstáculos, la temporada de Libra siempre impulsa la armonía y la posibilidad de fortalecer lazos a través de la diplomacia.

