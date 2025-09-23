Cómo detectar los primeros síntomas y actuar a tiempo contra la neumonía

Los primeros síntomas de neumonía, que pueden confundirse con otras infecciones respiratorias, incluyen tos persistente, fiebre, fatiga y dificultad para respirar. Es crucial reconocer estos signos para recibir atención médica a tiempo.

La misma es una infección que afecta los pulmones, y que según la Organización Mundial de la Salud es una de las principales causas de muerte en los niños menores de 5 años.

Hay que poner mucha atención a los síntoma, porque esta enfermedad puede convertirse en un problema grave si no se atiende a tiempo, sobre todo en los grupos más vulnerables, que incluye a los niños, pero también a los adultos mayores de 65 años y a las personas que tienen problemas de salud preexistentes.

Posibles causas

Diversos agentes infecciosos como bacterias, virus y hongos son causas comunes de neumonía. La identificación de estos factores es esencial para la prevención y el tratamiento adecuado.

Mayo Clínic nos detalla los aspectos fundamentales de cada una de estas causas:

Bacterias . En muchos países, la principal responsable de esta condición es una bacteria conocida como Streptococcus pneumoniae. Este tipo de infección se produce en todo el mundo y es más frecuente durante las temporadas de invierno y primavera.

. En muchos países, la principal responsable de esta condición es una bacteria conocida como Streptococcus pneumoniae. Este tipo de infección se produce en todo el mundo y es más frecuente durante las temporadas de invierno y primavera. Hongos . La infección de neumonía que se produce por hongos afecta principalmente a las personas con sistemas inmunológicos débiles o problemas de salud crónicos. Está asociada a la inhalación de hongos presentes en el suelo o en el excremento de las aves.

. La infección de neumonía que se produce por hongos afecta principalmente a las personas con sistemas inmunológicos débiles o problemas de salud crónicos. Está asociada a la inhalación de hongos presentes en el suelo o en el excremento de las aves. Virus. Algunos de los virus que causan los resfriados también pueden causar neumonía. De hecho, son la causa más común de esta condición en los niños menores de 5 años.

Factores de riesgo

Además de los grupos más vulnerables que están más expuestos a la neumonía, como son recién nacidos, niños menores de dos años y adultos mayores de 65 años, también existen factores de riesgo que es conveniente prestar atención, nos indica el National Heart, Lung and Blood Institute.

Factores ambientales . Estar en contacto con un grupo muy numeroso de personas aumenta el riesgo de padecer neumonía. Muchas veces el contagio se produce a causa de alguien más que tiene este tipo de infección.

. Estar en contacto con un grupo muy numeroso de personas aumenta el riesgo de padecer neumonía. Muchas veces el contagio se produce a causa de alguien más que tiene este tipo de infección. Ocupación . El riesgo de neumonía también es más alto en quienes respiran de forma regular aire contaminado o vapores tóxicos.

. El riesgo de neumonía también es más alto en quienes respiran de forma regular aire contaminado o vapores tóxicos. Estilo de vida y hábitos . Fumar cigarrillos es negativo porque hace que el cuerpo tenga problemas para eliminar la mucosidad de las vías respiratorias. Además, quienes consumen alcohol o drogas tienen un sistema inmunológico más débil.

. Fumar cigarrillos es negativo porque hace que el cuerpo tenga problemas para eliminar la mucosidad de las vías respiratorias. Además, quienes consumen alcohol o drogas tienen un sistema inmunológico más débil. Condiciones médicas específicas. Las personas que tienen afecciones que afectan el sistema inmunológico, enfermedades pulmonares o trastornos cerebrales, también tienen un riesgo más alto de padecer neumonía.

Prevención y diagnóstico

Adoptar hábitos saludables, mantener una buena higiene y vacunarse son medidas clave para prevenir la neumonía, especialmente en grupos vulnerables.

El diagnóstico oportuno de la neumonía implica una revisión médica cuidadosa, incluyendo exámenes físicos y pruebas como radiografías y análisis de sangre.

Entre los principales exámenes de detección de neumonía están: radiografía de tórax (para evaluar si hay inflamación en los pulmones), análisis de sangre (un hemograma completo permite ver si el cuerpo está combatiendo alguna infección) y oximetría de pulso (prueba que mide la cantidad de oxígeno en la sangre).

Es de considerar que, si la persona está muy enferma, también se pueden llevar a cabo una gasometría arterial, una prueba de esputo, una broncoscopia o una tomografía del tórax, entre otras pruebas más.

Importancia de la atención temprana y tratamientos

No tratar los síntomas iniciales puede llevar a complicaciones graves, incluyendo hospitalización y secuelas respiratorias permanentes. Es fundamental buscar atención médica ante cualquier signo sospechoso. La consulta a un profesional de la salud es esencial si los síntomas persisten o se agravan, particularmente en niños y ancianos, quienes son más propensos a complicaciones.

Los tratamientos más recomendados incluyen la aplicación de:

Antibióticos : para tratar la neumonía si la infección se debe a una bacteria.

: para tratar la neumonía si la infección se debe a una bacteria. Antimicóticos : para tratar la neumonía cuando la infección se produjo por un hongo.

: para tratar la neumonía cuando la infección se produjo por un hongo. Medicamentos antivirales : aunque cuando se trata de virus es probable que la neumonía desaparezca por sí sola, los médicos pueden recomendar algunos antivirales para reducir la duración de la enfermedad.

: aunque cuando se trata de virus es probable que la neumonía desaparezca por sí sola, los médicos pueden recomendar algunos antivirales para reducir la duración de la enfermedad. Líquidos intravenosos : para prevenir la deshidratación.

: para prevenir la deshidratación. Drenaje de líquidos: esto solo se realiza si hay acumulación de líquido en los pulmones y la pared torácica.

Neumonía en cifras

Las estadísticas de neumonía en Estados Unidos indican que aproximadamente 1.5 millones de adultos son diagnosticados con neumonía cada año, y se estima que existen cerca de 4 millones de episodios anuales de neumonía adquirida en la comunidad.

La tasa de mortalidad ha mostrado una disminución en las últimas décadas, aunque persisten diferencias importantes según sexo, raza, región y edad. En términos de muertes, desde 1999 hasta 2022, se registraron más de 1.3 millones de muertes relacionadas con neumonía en Estados Unidos, que representan alrededor del 2.1% del total de muertes durante ese período.

Además, cada año, alrededor de 150,000 personas son hospitalizadas por neumonía y aproximadamente 100,000 mueren a causa de esta enfermedad.

