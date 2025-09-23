Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 23 de septiembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 23 de septiembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.34 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.95 y 17.95 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un valor de 18.34 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.11 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su cotización está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su tendencia regular que es cotizar en positivo. Tras permanecer ayer al alza, hoy cotizó a 500.43 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 61.64 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

