Falleció la famosa estrella de cine Claudia Cardinale

Claudia Cardinale, un símbolo glamoroso del cine italiano de posguerra que disfrutó de una larga y variada carrera actoral en cine y teatro, murió el martes a los 87 años.

Un símbolo sexual de la pantalla grande, con el atractivo de la vecina de al lado, saltó a la fama en la década de 1960 y protagonizó más de 150 películas, incluidas las ganadoras del Oscar “8½” y “El gatopardo”.

Su agente, Laurent Savry, confirmó el fallecimiento a la Agencia France-Presse el martes. No se informó de la causa. La Sra. Cardinale había vivido en Nemours, al sur de París, en los últimos años.

Nacida el 15 de abril de 1938 en La Goulette (La Goleta), un puerto de Túnez bajo protectorado francés, fue hija de una familia de origen siciliano. Su destino cambió en 1957, cuando ganó un concurso que la distinguió como “la chica italiana más bella de Túnez”. Ese premio le abrió las puertas de Roma y marcó el inicio de su carrera.

Aunque se había criado hablando francés y siciliano, Cardinale logró abrirse camino en la industria cinematográfica italiana, donde al principio fue doblada. Con el tiempo, impuso su voz grave y característica, que se convertiría en una de sus señas de identidad.

Su consagración llegó en la década de 1960 con clásicos como Otto e mezzo (Ocho y medio, 1963) de Federico Fellini, Il Gattopardo (El Gatopardo, 1963) de Luchino Visconti y C’era una volta il West (Érase una vez en el Oeste, 1968) de Sergio Leone.

También trabajó en producciones en Hollywood como The Pink Panther (La Pantera Rosa, 1963), donde compartió pantalla con Burt Lancaster, Alain Delon, Henry Fonda y Charles Bronson.

Cardinale recibió el Premio Pasinetti a la Mejor Actriz en 1984 (en Venecia por “Claretta” de Pasquale Squitieri), el León de Oro en 1993 en Venecia y el Oso de Oro en 2002 en Berlín.

