Muere el actor Robert Redford a los 89 años

El actor Robert Redford perdió la vida, la mañana del martes 16 de septiembre, cuando se encontraba en su hogar en las montañas de Sundance, en Utah, Estados Unidos. Tenía 89 años.

La noticia sobre el deceso del también director fue compartida por Cindi Berger, su publicista, quien brindó algunos detalles de sus últimos momentos con vida.

Cindi compartió que Robert murió rodeado del amor de sus seres queridos, quienes estuvieron a su lado en todo momento.

“Murió en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Se le extrañará mucho. La familia solicita privacidad”, detalló su publicista, sin que, hasta el momento, se hayan revelado los motivos de su muerte.

¿Quién fue Robert Redford?

Charles Robert Redford Jr., como era su nombre completo, nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Fue hijo de Charles Robert Redford Sr. y de Martha Hart, quien murió de cáncer antes de que él cumpliera 20 años.

Los años de juventud de Robert Redford fueron muy complicados, lo que lo llevó a caer en el alcoholismo y a no hallarse en la vida.

Su vida cambió por completo, en 1957, cuando conoció a Lola van Wagenen, quien era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Utah.

Un año después estudió arte en el Instituto Pratt de Nueva York, en donde dio sus primeros pasos en el mundo que se terminó convirtiendo en su forma de vida, aunque a él nunca le agradó la idea de ser actor.

Ese mismo año se casó con Lola, con quien tuvo a Scott, quien falleció en 1959 a causa de muerte súbita. A pesar del duro golpe que le dio la vida, ese mismo año Robert Redford obtuvo su primer papel en Broadway gracias a un profesor y el resto ya es historia.

En 1962, tras convertirse en papá de Shawna y de David James, Robert debutó en el mundo del cine con un papel en la película ‘Water Hunt’ y dos años después fue contratado en Hollywood.

A finales de la década de los 60 llegó su consolidación como actor, con películas como ‘Barefoot in the Park’, ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’, entre otras, mientras que en 1973 recibió su primera nominación a los Oscar por ‘The Sting’.

En 1985 se separó de Lola y ese mismo año comenzó a salir con la actriz brasileña Sonia Braga, quien fue su pareja por siete años.

Además de ser actor, Roberto Redford también creó el Festival de Cine de Sundance y fungió como director de cine, siendo gracias a este rol que ganó su primer Oscar en el año de 1980 con la película ‘Ordinary People’. En total ganó dos Oscar y el segundo, que se lo dieron en el 2002, fue honorífico.

