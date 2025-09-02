Muere el actor Graham Greene, famoso por la película ‘Dances with Wolves’

El mundo del cine se vistió de luto por la lamentable muerte del actor Graham Greene, quien falleció el domingo 31 de agosto en un hospital de la ciudad de Toronto, en Canadá, tal y como lo reveló el portal TMZ.

El histrión, quien tenía 73 años, perdió la vida a causa de una larga enfermedad y en todo momento estuvo acompañado de Hilary Blackmore, su esposa.

La noticia sobre su partida fue confirmada por Gerry Jordan, su manager, por medio de un comunicado.

En el escrito lamentó el deceso de toda una leyenda del cine en Canadá, el país que lo vio nacer y cuya bandera siempre puso en alto.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento en paz del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene. Fue un gran hombre de moral, ética y carácter y será recordado eternamente”, se lee en un fragmento del comunicado donde se anunció su muerte.

¿Quién fue Graham Greene?

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, en Ontario, Canadá. Debutó en el mundo de la actuación, en 1979, de la mano de la serie ‘The Great Detective’.

De ahí le siguieron diversos proyectos, siendo hasta 1990 que obtuvo mayor notoriedad gracias a su papel en la legendaria película ‘Dances with Wolves’, la cual le valió una nominación a los Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Tras ese papel se le vio en proyectos de la tala de ‘Maverick’, ‘The Green Mile’, ‘The Twilight Saga: New Moon’, entre otras producciones, a las cuales les inyectó ese estilo y profesionalismo que tanto lo caracterizaban.

