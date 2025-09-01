Dwayne Johnson llora de emoción con el triunfo de ‘The Smashing Machine’ en Venecia

La alfombra roja del Festival de Cine de Venecia suele estar repleta de estrellas, pero este año fue testigo de una de las transformaciones más conmovedoras y aclamadas de la carrera de Dwayne Johnson.

La proyección de ‘The Smashing Machine’ desencadenó una ovación de pie de 15 minutos y lágrimas incontrolables del actor, en lo que se perfila como el estreno más emocional de la edición 82 del certamen.

Johnson, de 53 años y conocido mundialmente como The Rock por su época en la WWE, se dejó llevar por la emoción mientras el público del Lido celebraba con una prolongada ovación, una de las más largas del festival hasta la fecha. El momento evocó el renacimiento cinematográfico de Brendan Fraser con ‘The Whale’ en el mismo escenario hace cuatro años.

Un giro radical en su carrera

El actor, famoso por blockbusters como ‘Jumanji’ y ‘Rápidos y Furiosos’, abraza un giro radical en su carrera con este drama biográfico de A24. Dirigido por Benny Safdie (la mitad del aclamado dúo de Uncut Gems), Johnson se sumerge en la piel de Mark Kerr, un luchador de UFC de los 90 atormentado por sus demonios internos.

Para ello, el actor se sometió a una profunda transformación física con prótesis, llegando a ser casi irreconocible.

Emily Blunt y Dwayne Johnson emocionados por el recibimiento de su nueva película ‘The Smashing Machine’ en el Festival de Venecia 2025.

Crédito: Alessandra Tarantino/Invision/AP.

No estuvo solo en su momento de catarsis. Safdie, así como Emily Blunt —su coprotagonista que interpreta a la novia de Kerr, Dawn Staples—, también se unieron a las lágrimas de alegría durante la ovación. La química entre Johnson y Blunt no es nueva; ambos compartieron pantalla en ‘Jungle Cruise’ de Disney. Además, Blunt reencontrándose con Safdie después de su memorable escena juntos en Oppenheimer de Christopher Nolan.

Antes de la proyección, el ambiente ya era eléctrico. Un fan le gritó la icónica frase de la WWE al actor: “¿Hueles lo que The Rock está cocinando?”, provocando las risas del homenajeado.

Johnson, de excelente humor, pasó gran parte de la noche en la alfombra roja, firmando autógrafos y tomándose selfies con los admiradores, añadiendo su estrella al desfile de luminarias como George Clooney, Julia Roberts y Emma Stone.

En declaraciones previas a Variety, Johnson había expresado su deseo de evolucionar como artista:

"Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero empujarme a mí mismo de formas en las que no lo he hecho en el pasado. Quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad y que ahonden en la lucha y el dolor". Dwayne Johnson

The Smashing Machine no es solo un punto de inflexión para Johnson, sino también para Benny Safdie, que debuta en solitario como director de largometrajes tras sus éxitos indie junto a su hermano Josh.

La película, programada para estrenarse en noviembre, ya suena fuerte como un potente contendiente para la próxima temporada de premios, confirmando a Venecia como el pistoletazo de salida oficial hacia los Oscar.

