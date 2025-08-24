Fallece Jerry Adler, conocido actor de ‘Los Soprano’, a los 96 años

El mundo del espectáculo despidió a Jerry Adler, el actor que cautivó a la audiencia con su papel de Hesh Rabkin en la aclamada serie ‘Los Soprano’. Adler murió el pasado sábado, 23 de agosto, a la edad de 96 años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

Con una trayectoria artística que abarcó más de siete décadas, Adler no solo fue un rostro familiar en la televisión y el cine, sino también una leyenda tras bambalinas en Broadway. Su familia, que ha pedido privacidad en este momento de duelo, no ha revelado la causa exacta de su muerte.

Proveniente de una familia vinculada al teatro

Nacido en una familia profundamente vinculada al teatro, Adler comenzó su carrera como director y productor en Broadway, participando en 53 producciones, entre las que destaca la original My Fair Lady. Sin embargo, en la década de 1980 dio un giro a su profesión y se mudó a California para iniciar una exitosa carrera como actor.

Vincent Pastore y Jerry Adler en el aniversario número 20 de ‘Los Sopranos’, organizado por HBO en New York en el 2019.

Crédito: Charles Sykes/Invision/AP.

Su consagración definitiva llegó con la serie Los Soprano, donde durante sus seis temporadas interpretó a Hesh Rabkin, el sabio y veterano asesor de Tony Soprano. Este papel lo convirtió en una figura inolvidable para millones de espectadores. Adler también participó en otras series como ‘The Good Wife’, ‘Mad About You’ y ‘The West Wing’, y en películas como ‘Manhattan Murder Mystery’ de Woody Allen.

Pese a considerarse en sus inicios “demasiado ridículos” para actuar, Jerry Adler encontró su verdadera pasión delante de las cámaras y sobre los escenarios, a donde regresó como actor en obras de Broadway incluso pasados los 90 años.

En 2024, publicó su autobiografía, ‘Too Funny for Words, un compendio de anécdotas de su extensa vida en el mundo del espectáculo.

El actor se despidió con serenidad, declarando en una entrevía en 2023: “Estoy listo para irme en cualquier momento”. Con su partida, la industria pierde a un talento inmortal cuya carrera dejó una huella imborrable.

