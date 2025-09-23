Implante de innovador dispositivo la liberó del dolor de la artritis reumatoide

Lynn Milam luchó durante más de cuatro años con dolor severo debido a la artritis reumatoide, que afectó significativamente su calidad de vida. A pesar de múltiples tratamientos, desde fisioterapia hasta inmunofármacos, no encontró alivio.

“Mis hijos no podían abrazarme”, dice. “Yo no podía tomar la mano de mi esposo”. Milam tampoco podía subir escaleras ni ayudar a criar a su hijo adolescente. Pasaba la mayor parte del día en el sofá, recoge su historia la sección de salud de National Public Radio (NPR).

La artritis reumatoide ocurre cuando el sistema inmunológico comienza a atacar el revestimiento de las articulaciones.

Cuentan que Milam lo intentó todo: fisioterapia, acupuntura, esteroides e incluso los últimos

inmunofármacos, pero nada funcionó, estaba desesperada.

Llegó innovadora solución

En octubre de 2023, Milam se sometió a una cirugía para implantar un dispositivo experimental en su cuello. El mismo, durante un minuto cada mañana, envía pulsos de electricidad que estimulan el nervio vago, que conecta el cerebro con los órganos internos.

Estos pulsos eléctricos regulan la producción de citoquinas, proteínas que juegan un papel crítico en la inflamación. Este mecanismo podría transformar el tratamiento de enfermedades autoinmunes más allá de la artritis, incluyendo la esclerosis múltiple.

El avance ha mostrado resultados prometedores en la reducción de síntomas severos de artritis reumatoide, lo cual ha sido confirmado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

Resultados impresionantes

El impacto del dispositivo en Milam fue notable. Cuenta que los síntomas de la artritis reumatoide desaparecieron, lo que le permitió recuperar actividades cotidianas junto a su marido, Donald.

“A las tres semanas, el dolor del codo desapareció por completo”, manifestó. “Luego, las manos dejaron de dolerme y la hinchazón empezó a disminuir”.

Ella, de 60 años, y su esposo han recuperado la vida que disfrutaban antes de que enfermara, afirman.

“Es como un renacimiento”, dice.

Dispositivo experimental

El dispositivo es fabricado por SetPoint Medical, para personas con artritis reumatoide cuyos síntomas no se controlan adecuadamente con medicamentos.

Se tiene conocimiento que el 22 de agosto, cirujanos de Northwell Health en Nueva York implantaron el primer dispositivo aprobado en un paciente.

“Este tratamiento utiliza el propio mecanismo del cuerpo para controlar la inflamación”, dice

el Dr. John Tesser, reumatólogo de Phoenix que supervisó el estudio que condujo a la aprobación del dispositivo.

Explica que, al estimular el nervio vago, el dispositivo envía una señal al hipotálamo, una zona cerebral que regula las funciones corporales e interactúa con el sistema inmunitario, y este responde enviando señales de vuelta por el nervio vago hasta el bazo.

Desafíos y adaptaciones postcirugía

La aprobación por parte de la FDA abre la puerta a tratamientos para muchos otros pacientes que no han encontrado éxito con métodos convencionales.

Sin embargo, aunque la cirugía fue menos compleja de lo esperado, algunos efectos secundarios temporales se presentaron, afectando la voz de Milam. Pero considera que los beneficios del dispositivo superan cualquier inconveniente.

