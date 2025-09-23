Joven de Santa Bárbara detenido por tener drogas y arma en la escuela

Un estudiante de preparatoria fue detenido este lunes en una escuela de Santa María en posesión de marihuana y de una pistola cargada, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

En un comunicado, las autoridades dijeron que el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:30 p.m. en Righetti High School, donde el personal escolar reportó al Agente de Recursos Escolares (SRD) Reynoso que un estudiante podría estar fumando marihuana en un baño.

Cuando el agente confrontó al estudiante, éste se negó a acatar las instrucciones e intentó retirarse, lo que produjo un forcejeo, durante el cual el SRD Reynoso sufrió algunas heridas leves, como una cortadura en un dedo y una abrasión en el codo.

Durante el arresto, los oficiales descubrieron varios vaporizadores de marihuana y un revólver calibre .22 cargado que estaba oculto en la mochila del estudiante.

El adolescente, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a un hospital local y posteriormente fue ingresado en el Centro de Detención de Menores de Santa María.

El estudiante enfrenta cargos que incluyen posesión de un arma de fuego en las instalaciones de una escuela, resistencia al arresto y posesión de marihuana en las instalaciones de una escuela por parte de un menor.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara destacó la rápida respuesta, tanto de los administradores escolares como del agente SRD del campus, para prevenir un resultado potencialmente trágico.

“Gracias a la rápida coordinación entre el personal de la escuela y el agente Reynoso, el arma de fuego fue confiscada de manera segura antes de que pudiera usarse“, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara en su comunicado.

