Santiago Giménez desgrana la mazorca en la victoria del AC Milan en la Copa Italia

Santiago Giménez tuvo que esperar ocho partidos consecutivos y casi 120 días para volver a abrir la puerta de los goles en el ataque del AC Milan al encabezar este martes la victoria 3-0 de los rossoneri sobre el Lecce que le permite al equipo dirigido por Massimiliano Allegri avanzar en la Copa Italia.

La anotación de Giménez encabezó la victoria donde también se hicieron presentes en el marcador, el francés Christopher Nkunku y el norteamericano Christian Pulisic, que le permiten al AC Milan avanzar a los octavos de final de la Coppa Italia.

Making Milan's man advantage count in short order 💥



Santi Giménez bags his first goal of the season for the Rossoneri 🇲🇽 pic.twitter.com/p2y7b7x0Da — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 23, 2025

La anotación de Giménez llegó después de tres oportunidades que desperdició el artillero mexicano, pero la insistencia tuvo el justo premio a su esfuerzo para empujar el esférico a las redes en un centro por la izquierda del novato Davide Bartesaghi.

El novel jugador del AC Milan pudo llegar antes de la línea final para mandar un centro al corazón del área, donde el artillero de la selección de México pudo llegar a cerrar la pinza para empujar el esférico a las redes y así poder anotar un gol con el cuadro milanista en algo que no pasaba desde el nueve de mayo pasado contra el Bologna en la fecha 36 del torneo pasado.

Sin duda, Il Diavolo se aprovechó de la expulsión tempranera de Jamil Siebert, y a partir de ahí fueron caminando hacia una importante victoria que reafirma el buen momento del cuadro rossoneri que al parecer deja atrás una mala temporada.

What a way to score your first for the club! 🔴⚫️



Christopher Nkunku finishes with an impressive volley in his full debut for Milan 🤯 pic.twitter.com/ntzv0JHKDv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 23, 2025

AC Milan jugó sin Luka Modric y también sin el portugués Rafael Leao, dejando atrás poco a poco el primer tropiezo de la temporada con el Cremonese al sumar la cuarta victoria consecutiva y sin recibir gol, dando muestras de que sin copas europeas, el otrora poderoso AC Milan puede competir con fuerza en la Serie A y Coppa Italia.

Los goles de la victoria

Después de quedarse con un hombre de más, el AC Milan no tardó demasiado en mostrar su poderío, logrando la anotación que abrió el marcador y que fue un desahogo para el mexicano después de varias semanas de presión y nerviosismo por no encontrar la portería.

Pero el gol que los puso en camino a la victoria tardó en llegar y fue hasta la segunda mitad, cuando en el minuto 51, una media tijera espectacular de Nkunku en su primera titularidad y que significó, también, su estreno como goleador milanista.

Poco después, el norteamericano Pulisic fue el que dejó las cifras definitivas con un remate espectacular en el corazón del área, esto tras haber entrado de cambio unos minutos antes.

Instant impact for Christian Pulisic! 🇺🇸



The #USMNT captain is ON FIRE for Milan with his fifth goal in six games across all competitions 🔥 pic.twitter.com/1OR9IMLbut — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 23, 2025

El futuro de AC Milan en la Coppa Italia

Ahora el Milan se instaló en la ronda de Octavos de Final de la Coppa Italia, donde solo llegan los ocho mejores y donde el cuadro rossoneri no pudo avanzar la pasada temporada por su bajo rendimiento y ahora le tocará enfrentar al Lazio el próximo 3 de diciembre en el estadio Olímpico de Roma.

