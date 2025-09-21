Santiago Giménez volvió a fallar y sigue sin encontrar la brújula del gol en el AC Milan

Por esfuerzo nadie podría cuestionarle nada a Santiago Giménez en el AC Milan y mucho menos en la victoria de este sábado 3-0 sobre el Udinese, pero el mexicano fue contratado para hacer goles y este se le sigue negando desde el pasado nueve de mayo del torneo pasado 2024-2025 sobre el Bologna.

Con este nuevo encuentro sin poder anotar, Giménez llegó a 345 minutos sin poder marcar gol en la Serie A y ahora lo grave fue que desperdició una gran oportunidad al contar con un mano a mano contra el portero del Udinese, el rumano Răzvan Sava quien se lo detuvo con un gran achique.

😣 Santiago Gimenez misses a big chance.



pic.twitter.com/OODQ8L6hIj — SempreMilan (@SempreMilanCom) September 20, 2025

La acción podría pasar sin ninguna novedad, pero después de la forma como falló varias opciones el delantero de la selección de México la jornada pasada contra el Bologna, el asunto se está tornando complicando para Giménez, que sabe como sacrificarse, como luchar contra los defensas rivales, pero en la definición no encuentra la llave del gol.

Muy cerca de romper la sequía

Santiago Giménez empezó muy bien el encuentro y al minuto 17 recibió un balón por el costado izquierdo quedándole el balón a su perfil para meterse al área sin marca del rival y cuando llegó frente al portero rumano Răzvan Sava, los zagueros reaccionaron para apresurarlo en la definición, cuando se pensó que el mexicano dispararía al otro costado, pero le disparó a quemarropa a la humanidad del guardameta y ahí se quedó congelada la gran oportunidad.

Después, el cuadro rossoneri se encargó de definir el encuentro con dos goles del norteamericano Christian Pulisic a los 39 y 53 minutos y uno más del francés Youssouf Fofana para mantenerse en el tercer lugar de la Serie A empatado con nueve puntos con el Napoli y uno debajo del líder Juventus.

Con esta falla y la sequía de goles de Santiago Giménez, la pregunta que se hace todo mundo es cuanto aguantará el técnico Massimiliano Allegri al delantero mexicano en el eje del ataque titular, sobre todo con la lesión que ha alejado de la cancha el portugués Rafael Leao.

Que balón le había puesto Estupiñán a Santiago Giménez 🇲🇽 quien nuevamente se quedó cerca de marcar con el Milan. Me parece que era para más, sin duda. Hizo un buen control pero luego la definición no fue acertada pese a que disparo con su pierna más hábil.pic.twitter.com/Ur66uUAmqg — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 20, 2025

También es cierto que por esfuerzo y sacrificio no quedo en Santiago Giménez quien vio de cerca las tres anotaciones que hizo Milan ante Udinese con dos de Pulisic y el otro de Youssouf Fofana. Santiago Giménez arribó duelo con una sequía goleadora en Serie A de 263 minutos, fue sustituido al 63’, por lo que ya suma 345 minutos sin poder marcar en el torneo italiano.

