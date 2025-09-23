Starlink sorprende con un jugoso descuento en todos sus planes de Internet satelital

Starlink ha dado el golpe más fuerte del año en el sector de conectividad satelital: una bajada histórica de precios para sus servicios, con descuentos superiores al 50% tanto en Estados Unidos como en mercados clave de Latinoamérica como México.

El movimiento busca que más personas accedan a internet rápido y estable, sobre todo en zonas aisladas o rurales, donde las operadoras tradicionales simplemente no llegan. A continuación, te contamos todos los detalles clave de la rebaja, el nuevo costo de cada plan y qué incluye la promoción.

Descuentos históricos: rebajas de hasta el 75%

La noticia que sorprendió a todos fue el drástico recorte del precio en el kit estándar de Starlink, fundamental para conectarse a la red satelital. En ciertas zonas de Estados Unidos, el coste del kit bajó de $349 a solo $89 dólares, es decir, un descuento del 75% en relación con el precio previo y del 85% respecto a los 599 dólares vigentes hace un año.

Esta reducción, que elimina una de las mayores barreras de entrada para nuevos usuarios, tiene como objetivo atraer clientes de áreas rurales o con baja densidad de población que nunca antes habían considerado el internet satelital como una opción real ante los costos iniciales tan elevados.

Pero eso no es todo: la rebaja no se limita solo al hardware. Los planes mensuales se ajustaron completamente a la baja. El plan “Residencial Lite” pasó de $80 a $59 dólares al mes, mientras que el plan estándar para hogares con mayores necesidades bajó de $120 a $85 dólares.

Eso sí, estas promociones se centran en regiones con baja demanda y suficiente capacidad de red, quedando fuera de los descuentos ciudades como Seattle, Portland, Sacramento, San Diego y Austin, donde incluso pueden aplicarse recargos mayores a los 1.000 dólares debido a la congestión.

¿Qué planes siguen activos y para quién conviene cada uno?

Starlink ofrece diferentes alternativas según las necesidades del usuario. Estas son las principales opciones tras los recortes recientes:

Residencial Lite: Pensado para usuarios domésticos que requieren un servicio de navegación básico pero estable , con datos ilimitados, ideal para hogares pequeños o áreas rurales.



Pensado para usuarios domésticos que requieren un , con datos ilimitados, ideal para hogares pequeños o áreas rurales. Residencial estándar: Para quienes necesitan mayor ancho de banda, por ejemplo familias grandes o casas rurales con múltiples dispositivos conectados, en EE.UU. ronda los 85 dólares mensuales.



Para quienes necesitan mayor ancho de banda, por ejemplo familias grandes o casas rurales con múltiples dispositivos conectados, en EE.UU. ronda los 85 dólares mensuales. Plan itinerante (móvil): Recomendado para quienes viajan, como nómadas digitales, dueños de casas rodantes o viajeros en general . Ofrece cobertura nacional y la opción de pausar o reactivar el servicio en cualquier momento.



. Ofrece cobertura nacional y la opción de pausar o reactivar el servicio en cualquier momento. Starlink Mini: Se dirige a usuarios que buscan portabilidad, ideal para llevar el internet a donde más lo necesitas y con una instalación extremadamente fácil.



Todos los planes incluyen instalación sencilla, una antena inteligente que ajusta automáticamente la señal, soporte técnico y la promesa de conectividad estable incluso en condiciones ambientales adversas.

Starlink está rompiendo las reglas del juego con precios mucho más accesibles, apostando fuerte por sectores donde el acceso digital seguía siendo un sueño lejana. Ya sea para casa, viaje o negocio, nunca fue tan fácil ni barato subirse al internet satelital del futuro. Atención: las mejores tarifas estarán disponibles por tiempo limitado y en ubicaciones seleccionadas.

