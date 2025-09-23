Trump dijo que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia en un extraordinario cambio de opinión

El presidente Donald Trump declaró el martes que cree que Ucrania puede “ganar” la guerra contra Rusia y recuperar todo el territorio perdido durante la invasión del ejército ruso.

Las declaraciones de Trump tras reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en Nueva York representan un extraordinario cambio de 180 grados en su postura sobre la guerra de defensa que libra Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia a su territorio..

Durante meses, Trump ha afirmado que Zelensky “no tiene las cartas del mundo”, argumentando que el tiempo no está del lado de Ucrania y que Rusia está ganando la guerra.

Trump ha instado anteriormente al presidente ucraniano a hacer concesiones territoriales a Rusia para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras ver los problemas económicos que le está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania a su forma original”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social poco después de reunirse con Zelensky.

El presidente Trump se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por separado, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, que se realiza en Nueva York.

President Trump meets with Ukrainian President Zelensky.



"We have great respect for the fight that Ukraine is putting up. It's pretty amazing actually." pic.twitter.com/Th62pTYuck — CSPAN (@cspan) September 23, 2025

Con su mensaje, Trump dio un giro respecto a las negociaciones con Zelensky y el presidente ruso, Vladímir Putin, con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump apuntó en su mensaje que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”.

Aunque el presidente Trump dijo que les desea “lo mejor a ambos países”, agregó que Estados Unidos seguirá “suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas”.

Trump llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, lo que hacer ver al Kremlin como “un tigre de papel”.

Trump predijo que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán “la verdadera naturaleza de esta guerra”, incluida “la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen”, porque Rusia gasta “la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania”.

