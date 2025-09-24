Detienen a joven de 15 años tras balacera cerca de parque infantil en Texas

Cinco adolescentes resultaron heridos en un tiroteo registrado la noche del lunes en un complejo de apartamentos en El Paso, Texas. Un joven de 15 años fue detenido para ser interrogado, mientras la policía pide la colaboración de testigos para esclarecer lo ocurrido.

El Departamento de Policía de El Paso informó que poco antes de las 9:00 p.m. del lunes, se desató una ráfaga de disparos en el complejo de apartamentos Commissioner’s Corner, en el este de la ciudad.

Según el vocero policial Adrian Cisneros, el tiroteo ocurrió cuando un grupo de jóvenes se reunió para lo que parecía ser una pelea o altercado, momento en el que un hombre comenzó a disparar contra ellos.

Cinco víctimas adolescentes

Al llegar al lugar, policías y bomberos encontraron a cinco jóvenes de entre 15 y 17 años heridos de bala: tres hombres y dos mujeres.

Una de las víctimas, una joven de 17 años, se encontraba en condición posiblemente crítica, mientras que las otras cuatro sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida, detalló Cisneros.

La policía confirmó que circula en redes sociales un video tomado en el complejo que muestra al menos 12 disparos en rápida sucesión. Sin embargo, aún no está claro cuántos disparos se realizaron realmente.

Sospechoso detenido

Un adolescente de 15 años fue detenido y se encontraba bajo interrogatorio la mañana del martes, aunque no se han presentado cargos de inmediato.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información sobre el tiroteo o la identidad del responsable que se comunique con la policía de El Paso.

