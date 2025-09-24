Hombre estrella su auto contra casa en Florida y amenaza con matar a todos

Un hombre de 27 años fue arrestado en Riviera Beach, Florida, luego de estrellar su auto contra una casa y amenazar con matar a varias personas, además de atentar contra su propia vida. La policía lo detuvo bajo la Ley Baker y halló un arsenal de 14 armas dentro de su vehículo.

La Policía de Riviera Beach, Florida, informó que el domingo recibieron múltiples llamadas de emergencia alertando que un conductor había estrellado su vehículo contra una casa y que portaba un arma.

Testigos dijeron que el sospechoso, identificado como Keanu Kristopher Montaque, de 27 años, gritaba que quería “matar a todos y a sí mismo”.

Arresto bajo la Ley Baker

Los agentes localizaron a Montaque poco después en su residencia, situada en la cuadra 1600 de la Avenida F. Fue detenido sin incidentes y trasladado al Hospital HCA Florida JFK North, donde recibió una evaluación bajo la Ley Baker, que permite la detención temporal de personas en crisis mental que representen un peligro para sí mismas o para otros.

Durante el registro del auto de Montaque, la policía encontró 14 armas de fuego y municiones, lo que aumentó la preocupación de las autoridades sobre la magnitud de la amenaza.

Las autoridades no precisaron los cargos que enfrentará el detenido, pero señalaron que la investigación continúa.

