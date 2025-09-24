Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 23 de septiembre de 2025, con premio de $451 millones de dólares

Hoy martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 23 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $451 millones de dólares. Averigua aquí todos los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

13 24 41 42 70 18 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que elegir hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Allí te citarán para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo juego el viernes 26 de septiembre

