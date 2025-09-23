Powerball en vivo : resultados y números ganadores del lunes 22 de septiembre de 2025

Durante este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 22 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $114 millones de dólares. Revisa aquí todos los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

3 29 42 46 59 15 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si aciertas en los seis números, te harás con el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las normas de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$114 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su próximo juego el miércoles 24 de septiembre

