Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025, con premio de $101 millones de dólares

Durante este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 20 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $101 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

15 29 64 66 67 4 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si aciertas en los seis números, obtendrás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las normas de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$101 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su siguiente juego el lunes 22 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: